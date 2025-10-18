Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Empresas españolas aumentan sus pedidos y reclaman personal cualificado en defensa

El presidente de Estados Unidos ha dicho durante su encuentro con Zelenski que España "no ha sido leal con la OTAN".

La presión internacional para que España invierta más en defensa nunca había sido tan notable. Tanto es así que empresas españolas aumentan sus pedidos y reclaman personal cualificado en material de defensa.

En este contexto de inversiones en Defensa, varias empresas anuncian que generarán miles de empleos directos relacionados con el desarrollo de tecnologías y herramientas para la modernización militar. Esto supone una oportunidad relevante para los jóvenes que estén pensando en orientar su formación hacia la tecnología o la ingeniería en ámbitos de aplicación en defensa militar y ciberseguridad.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su indignación por la negativa de España a incrementar su gasto en defensa hasta el 5% cuando Europa y todos los países de la OTAN, están cambiando sus planes de rearme.

Hace apenas una semana, el pasado día 9 de octubre, el estadounidense llegó a insinuar la posibilidad de "expulsar" a España de la OTAN ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a destinar el 5% del PIB a gasto en defensa, que fijó el republicano. "Solicité que pagaran el 5%, no el 2% y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad.

Tuvimos un país rezagado: España", explicó el republicano durante una comparecencia en la Casa Blanca, pero en dicha ocasión junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. "No tienen excusa para no hacerlo", manifestó.

Poco después, el pasado lunes, coincidiendo con la firma del plan de paz para Gaza, el republicano volvió a pronunciarse respecto al tema. Después de estrechar la mano a Sánchez durante la bienvenida a la cumbre de la paz en Egipto, el presidente de Estados Unidos bromeó sobre las discrepancias de ambos gobiernos sobre cuánto debe destinarse a defensa.

