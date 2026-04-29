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Detenido un hombre por apuñalar a dos judíos en las calles de un barrio de Londres

Un grupo de vigilancia judío respondió de inmediato y detuvo al sospechoso.

Dos jud&iacute;os apu&ntilde;alados en las calles de Golders Green, Londres

Dos judíos apuñalados en las calles de Golders Green, LondresEFE

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Luis Alcantud | Anna Martín
Publicado:

Un hombre de 45 años ha sido detenido en Londres por apuñalar a dos judíos en Golders Green, un barrio de mayoría judía. Las víctimas eran dos hombres, "uno de unos 70 años y otro de unos 30", tal y como señala un comunicado de la Policía Metropolitana.

La delegación del noroeste de Londres de Shomrim, un grupo de vigilancia, ha señalado que "se vio a un hombre corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

Shomrim respondió de inmediato y detuvo al sospechoso por intento de asesinato. La policía acudió a 'Highfield Avenue' a las 11:16 horas del miércoles 24 de abril y "utilizó una pistola Taser para inmovilizarlo", dado que "el sospechoso también intentó apuñalar a los agentes", tal y como informa la Met en un comunicado.

Un testigo ha declarado a la BBC que una de las víctimas fue apuñalada frente a unos comercios, en Golders Green Road, y la otra, en una calle lateral, frente a una sinagoga. Ambos fueron atendidos por el servicio de ambulancias Hatzola de inmediato y, posteriormente, fueron trasladados al hospital, donde se encuentran estables.

Vinculación terrorista

"Agentes especializados de la Policía Antiterrorista están al frente de la investigación y colaboran con la Policía Metropolitana para esclarecer todas las circunstancias y cualquier vínculo con el terrorismo", añadía la Met tras confirmar que el sospechoso permanece bajo custodia y que se está trabajando para determinar su nacionalidad y antecedentes.

La organización de seguridad judía CST ha informado sobre el suceso y ha agradecido la rápida intervención de Shomrim, el servicio de emergencias judío Haztola y la policía de Londres. "Estamos trabajando estrechamente con la policía y pedimos a cualquiera que tenga información que contacte inmediatamente con la policía, Shomrim y CST", afirma la nota.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también se ha pronunciado y ha informado que "la Policía Metropolitana ha intensificado las patrullas de alta visibilidad en la zona".

Ataques a la comunidad judía

Durante el último mes, agentes antiterroristas han arrestado a más de dos docenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques contra locales vinculados a la comunidad judía.

En el Parlamento, el primer ministro Keir Starmer afirma que el ataque con arma blanca ocurrido en Golders Green es "profundamente preocupante" y afirma que la investigación está en curso.

Starmer, respecto a la situación antisemita que vive Reino Unido, añade que el país debe ser "absolutamente claro en su determinación de abordar cualquiera de estos delitos, como los que hemos visto con demasiada frecuencia últimamente" y afirma, con contundencia, que "los responsables serán llevados ante la justicia".

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