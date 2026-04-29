Úrsula Von der Leyen avisa de que Europa sufrirá las consecuencias de la guerra durante años

Las comparecencias de la presidenta ante el pleno de Estrasburgo suelen fijar una imagen real de cómo está la Unión. Comparece una vez al mes y se centra en el tema predominante, ya sea por su interés político o por su peso económico. Esta vez, el impacto de la guerra de Trump en Irán ha monopolizado el discurso.

Úrsula Von der Leyen no oculta que las consecuencias del conflicto para Europa van a ser importantes y que van a repercutir en la UE durante meses, o incluso años. La Unión afronta la segunda gran crisis energética en tan solo cuatro años, tras la que sufrimos por la invasión de Ucrania.

Bruselas cree que debemos aprovechar las lecciones aprendidas en 2022. “En un mundo turbulento como el nuestro, no podemos depender excesivamente de la energía importada”, decía la presidenta.

27.000 millones más en la factura

Se cumplen 60 días desde que comenzaron los bombardeos. En estos dos meses, la factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros adicionales. Un sobrecoste desorbitado y sin haber adquirido una sola molécula de energía adicional. El triste resumen es que perdemos unos 500 millones de euros al día.

La Comisión Europea le pide a los países apostar por las energías propias, generadas dentro del continente. "Debemos reducir nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro nacional de energía limpia, asequible y de producción propia. Desde las energías renovables hasta la nuclear", apostaba la alemana.

La Comisión ya está trabajando en un plan para una mayor coordinación en el llenado de los depósitos nacionales de gas y a la hora de gestionar las reservas de combustible. Con una atención especial en los mercados donde más problemas se están percibiendo: el queroseno para aviones y el diésel.

Medidas de ayuda a los más vulnerables

La presidenta de la Comisión ha señalado en Estrasburgo que "las medidas de ayuda nacionales deben dirigirse únicamente a los hogares y sectores más vulnerables". Bruselas cree que no deben ser generalizadas, porque eso haría aumentar el consumo de gas y petróleo. Precisamente ahora, lo que Europa necesita es fomentar el ahorro.

Si algo hemos aprendido es que no hay una receta mágica. Sobre todo, porque los 27 países trabajan con sistemas de 'mix energético' diferentes unos de otros. Unos están sufriendo más los envites de la crisis, y otros menos. Así que es muy complicado que Bruselas publique una misma receta que valga para todos.

Por ejemplo, en Suecia casi toda su electricidad viene de energías renovables y nuclear. Eso le permite que la factura eléctrica solo aumente un céntimo, por cada euro que sube el precio del gas. Un privilegio que no tienen otros estados.

Europa apuesta por la diplomacia, no las armas

Europa quiere que se llegue a un acuerdo de paz lo antes posible. No es nuestra guerra, ni queremos involucrarnos. Pero el bloqueo del estrecho de Ormuz sigue siendo la gran preocupación, porque es el origen de la crisis energética que sufrimos.

"Nuestro objetivo común es lograr el restablecimiento de la plena y permanente libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz sin peajes", clamaba Úrsula Von der Leyen.

Europa quiere contribuir a la paz. Su maquinaria diplomática está en marcha, pero la influencia europea es limitada. Además, en Bruselas son conscientes de que "cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y los misiles balísticos de Irán". La paz del mundo en las próximas décadas está en juego.

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