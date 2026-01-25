Los Mossos d'Esquadra investigan la vandalización de varias tumbas judías en un cementerio de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han abierto este domingo una investigación sobre los actos de vandalismo denunciados en el recinto hebrero de Les Corts, según detallan fuentes de la policía catalana a EFE

Todo esto llega después de que la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) emitieran un comunicado con el que condenaban la máxima firmeza del "despreciable acto antisemita consistente en la profanación y vandalización de varias tumbas en el cementerio judío de Les Corts el sábado 24 de enero".

No obstante, las citadas fuentes han dado a conocer que han detallado de que nadie ha formalizado ante la policía catalana ni ayer ni hoy una denuncia por los hechos. Sin embargo, los Mossos han abierto una investigación para esclarecer el origen de las acciones vandálicas.

Por su parte,siguiendo las recomendaciones de Cementiris de Barcelona, los recintos hebreos de todos los cementerios de la ciudad permanecen cerrados hasta mañana lunes,

Barcelona condena el acto vandálico

De acuerdo a la información recogida por EFE, el Ayuntamiento de Barcelona ha condenado el acto de vandalismo en el recinto hebrero del Cementerio de Les Corts y plantea presentar una denuncia, junto a la Comunidad Judía, ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha tachado lo ocurrido de "gravísimo" y "antisemitinismo". "Barcelona no puede mirar hacia otro lado. Más vigilancia y tolerancia cero", señala en la red social 'X'.

El comunicado de la comunidad judía tras el suceso

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) ha emitido un comunicado conjunto con el que expresan su disconformidad ante este hecho. "Con estos hechos, el nivel de antisemitismo da un salto alarmante, pasando de las palabras a las acciones, de la incitación al ataque directo", señalan.

Por este motivo, exigen la "máxima firmeza frente al antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones". Además, solicita la identificación de los autores de estos hechos y "que sean perseguidos y juzgados" ante la ley.

"Este ataque supone una grave ofensa a la memoria de los fallecidos y un atentado contra los valores de convivencia, respeto y libertad religiosa. La lucha contra el antisemitismo no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso de toda la sociedad", concluye el comunicado.

