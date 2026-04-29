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El hombre que intentó matar a Trump se hizo un selfie cargado de armas minutos antes del ataque

El acusado combinaba camisa negra, pantalones negros y corbata roja con una bolsa con munición, una pistolera de hombro y un cuchillo enfundado.

Cole Allen, el acusado del intento de asesinato a Trump se hizo un selfie donde se puede ver su armamento

Cole Allen, el acusado del intento de asesinato a Trump se hizo un selfie donde se puede ver su armamentoU.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

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María Sáez
Publicado:

Tan solo unos minutos antes del atentado del pasado lunes 27 de abril contra el presidente estadounidense Donald Trump, el acusado se tomó un selfie completamente armado frente a un espejo del Hotel Hilton de Washington.

Publicada por la Corte del Distrito de Columbia, la fotografía ha sido extraída del teléfono personal del asaltante. Cole Allen, de 31 años, ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.

Armado hasta el cuello, Allen llevaba encima una bolsa de munición, una pistolera en el hombro, un cuchillo enfundado, alicates y cortadores de alambre, según ha descrito la CNBC.

Además, las fotografías compartidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han precisado una escopeta de corredera calibre 12, una pistola semiautomática Rock Island Armory 1911 calibre 38 y tres cuchillos.

Un atentado premeditado con semanas de antelación

Cole Allen ha sido acusado de tres delitos distintos por la parte de la Fiscalía: "Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, punible con cadena perpetua; transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave, punible con hasta 10 años de prisión, (y) disparo de arma de fuego durante un delito violento, punible con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua".

Asimismo, la fotografía ha reafirmado su hipótesis. Allen habría investigado detenidamente la velada, reservaría una habitación en el mismo hotel donde tuvo lugar la gala y cruzaría armado el país desde California hasta Washington D. C., según la versión de la Fiscalía.

Unos correos electrónicos programados por el acusado en los que se despedía de familiares y expresaba su intención de cometer el atentado han sido incorporados a la causa.

El sospechoso ahora se enfrenta "a todo el peso de la justicia federal", ha asegurado el fiscal general interino, Todd Blanche.

Tercer intento de asesinato contra Trump

El de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es el último de los tres atentados que ha protagonizado el presidente de Estados Unidos.

Antes de iniciar su segundo mandato, Donald Trump fue herido en la oreja a causa de un disparo durante un mitin en Butler, Pensilvania, durante un acto de precampaña. El segundo intento se corresponde con el intento de asalto en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

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