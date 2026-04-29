La UE investiga a Meta por permitir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años

La Unión Europea observa bajo lupa a la compañía tecnológica de Mark Zuckerberg. Bruselas acusa a Meta de violar la ley europea de servicios digitales por no tomar medidas contra el acceso a menores de 13 años a sus redes sociales Instagram y Facebook. La tecnológica podría enfrentarse a una multa millonaria en caso de confirmarse estos incumplimientos.

Meta incluye en sus condiciones la prohibición de utilizar sus servicios a los menores de 13 años. Sin embargo, "nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios", afirma la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

Desde la Comisión Europea acusan a la compañía tecnológica de no dedicarle un gran esfuerzo a impedir que estos menores accedan a las redes sociales. También sostienen que no permiten identificar a los usuarios por debajo de esa edad que logran conectarse ni expulsarlos de inmediato cuando su acceso se detecta.

Mecanismos no efectivos

Aunque los términos y condiciones de Instagram y Facebook incluyen que la edad mínima para acceder son los 13 años, estas redes no cuentan con mecanismos eficaces que garanticen que este límite se cumple. En su lugar, muchos menores crean una cuenta introduciendo una fecha de nacimiento falsa que sí cumpla ese límite de edad, y no se pide ninguna información adicional para verificarlo.

Otro de los factores que los servicios comunitarios piden a Meta que se revisen es la herramienta para reportar la presencia de menores de 13 años en las plataformas. Denuncian que "es difícil de usar y no es efectiva", ya que los usuarios deben realizar hasta siete 'clics' únicamente para acceder al formulario donde se realiza el reporte, que posteriormente se debe rellenar.

Además, han detectado que incluso cuando se informa de que hay un usuario por debajo del umbral de los 13 años ocurre con frecuencia que no se lleva a cabo un seguimiento adecuado para comprobar que se tomar medidas, de modo que el menor señalado puede "seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control".

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