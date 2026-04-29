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Cuando la burocracia empuja al límite: desentierra a su hermana para demostrar su muerte y recuperar sus ahorros

Un hombre en la India protagoniza un episodio insólito al exhumar el cuerpo de su hermana fallecida. Lo hizo para poder acceder a sus ahorros, evidenciando las dificultades administrativas que enfrentan miles de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y la vulnerabilidad

Hombre desentierra a su hermana para llevarla al banco y cobrar ahorros

Hombre desentierra a su hermana para llevarla al banco y cobrar ahorrosRedes

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Laura Tarsà
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La escena parece sacada de una película de ficción, pero ha ocurrido en la vida real. En una zona rural del estado de Odisha, en la India, un hombre ha desenterrado el cuerpo de su hermana fallecida. Lo ha hecho tras la imposibilidad de acceder al dinero que ella había dejado en su cuenta bancaria.

Según relatan medios locales, el hombre habría intentado retirar los ahorros de su hermana para afrontar gastos básicos, pero se encontró con la barrera burocrática. La entidad bancaria exigía la presencia física de la titular de la cuenta o documentación oficial que acreditara su fallecimiento.

El hombre, empujado por la necesidad económica, exhumó el cadáver y lo trasladó hasta el banco como prueba de la muerte de su hermana. El gesto, que ha generado conmoción y debate, refleja hasta qué punto la desesperación puede llevar a una persona a actuar fuera de los límites convencionales.

Evidencia la dificultad para acceder a servicios básicos

Pero lejos de tratarse de un acto macabro sin sentido, el caso pone sobre la mesa una realidad que afecta a millones de personas en entornos rurales: la dificultad para acceder a servicios básicos, incluidos los financieros, debido a la falta de documentación, infraestructuras y acompañamiento institucional.

Organizaciones sociales señalan que este tipo de situaciones no son aisladas, y que evidencian la necesidad urgente de flexibilizar procedimientos y garantizar que las personas más vulnerables no queden atrapadas en sistemas administrativos rígidos.

El caso ha generado indignación, no solo por lo impactante de la imagen, sino por lo que revela: una historia de pobreza derivada de un sistema que no está preparado para responder a quienes más lo necesitan.

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