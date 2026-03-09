Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Evacúan durante unas horas el aeropuerto de Kansas City por un aviso de bomba

El aeropuerto de Kansas City ha tenido que ser evacuado en las últimas horas por un aviso de bomba. Se está investigando como una amenaza terrorista. Durante unas horas los vuelos quedaron suspendidos.

Miriam Vázquez
El FBI investiga ya una amenaza de seguridad que ha provocado que se haya tenido que evacuar durante unas horas el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri,en el centro de Estados Unidos.

Cerca de 2.000 personas tuvieron que abandonar las instalaciones del aeropuerto. El aviso comenzó alrededor de las 11:15 horas (16:15 GMT), según medios locales, mientras que el sitio FlightAware contabilizó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeropuerto, por el que transita un promedio de 40.720 pasajeros diarios.

La información de que el aeropuerto retomaba su actividad la ofreció a través de sus redes sociales el propio Aeropuerto de Kansas City, ,mientras la Policía Aeroportuaria y el FBI avanzaban que se iniciaba una investigación para determinar la veracidad y gravedad de "cualquier amenaza potencial".

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal".

Estos incidentes tienen lugar después de que en los últimos días se haya filtrado un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el que se alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Y de que la policía de Nueva York comenzase a investigar dos artefactos sospechosos que se lanzaron frente a la Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una manifestación de carácter antimusulmán.

