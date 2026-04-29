La Justicia estadounidense vuelve a imputar a Comey en pleno pulso con Trump

Nuevo capítulo en el enfrentamiento judicial y político entre Donald Trump, y el exdirector del FBI, James Comey. Un gran jurado del estado de Carolina del Norte ha presentado una nueva acusación federal contra Comey por dos cargos relacionados con presuntas amenazas contra el mandatario estadounidense.

Según la acusación formal, Comey habría publicado en redes sociales una imagen con conchas que formaban los números 86 y 47. Las autoridades interpretan esta combinación como un mensaje violento dirigido al presidente, ya que el número 86 puede asociarse con la idea de "eliminar" o "matar", mientras que el 47 hace referencia al número presidencial de Trump.

De ser declarado culpable, Comey podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión. Se trata del segundo intento judicial reciente contra el exdirector del FBI, después de que una acusación previa fuera desestimada por un juez. Otros procesos dirigidos contra adversarios políticos del entorno de Trump tampoco prosperaron ante jurados o tribunales.

La respuesta de Comey

Comey ha respondido con firmeza a la imputación. En un comunicado en vídeo publicado en internet, aseguró: "Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal". El exfiscal federal instó además a los ciudadanos a "mantener la fe" en el sistema judicial.

La relación entre Trump y Comey arrastra años de tensión. El exdirector fue nombrado en 2013 y destituido en 2017, en plena investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Desde entonces, ambos han protagonizado numerosos enfrentamientos públicos y judiciales.

Esta nueva imputación reabre un conflicto que sigue marcando la política estadounidense y que podría tener importantes repercusiones en el panorama judicial y electoral del país.

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