El Parlamento británico insiste en que no se puede votar el mismo plan del 'Brexit' otra vez

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, advirtió de que el Gobierno no puede volver a someter a votación el acuerdo del 'brexit' si su propuesta es "sustancialmente la misma" que la rechazada por el Parlamento la semana pasada. Los diputados descartaron el martes pasado por amplia mayoría el pacto que proponía la primera ministra, la conservadora Theresa May, que en enero ya había sido también tumbado.

"Si el Gobierno desea presentar una nueva propuesta que no sea la misma, ni sustancialmente la misma, que la que valoró la cámara el 12 de marzo, eso sería por completo aceptable", indicó Bercow en una declaración ante los Comunes. "Lo que el Gobierno no puede hacer legítimamente es volver a remitir a la cámara la misma proposición", recalcó el presidente de la cámara baja británica. Bercow citó una convención que se remonta a principios del siglo XVII por la cual los diputados no pueden someter a votación más de una vez la misma cuestión en un único curso parlamentario.

El voto del pasado martes fue legítimo, resaltó el presidente de los Comunes, porque la propuesta de May incluía nuevos documentos, acordados por Londres y Bruselas, respecto al plan que ya se había votado el 15 de enero. Bercow sostuvo que ha habido "rumores" en Westminster sobre la posibilidad de que el Gobierno convoque una tercera votación, "e incluso hasta una cuarta", sobre el acuerdo del 'brexit'. Su advertencia, esgrimió, pretende sentar las condiciones que el Ejecutivo debe cumplir para que una tercera votación "se pueda celebrar de manera legítima en este curso parlamentario".

La primera ministra negocia, por su parte, a contrarreloj con sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP) y la facción más euroescéptica del Partido Conservador, para intentar que cambien su postura y apoyen las condiciones de salida que el Ejecutivo ha acordado con la Unión Europea (UE). May planea solicitar una prórroga de tres meses si logra aprobar el pacto antes de la cumbre europea prevista a partir del jueves, pero ha advertido de que la extensión puede ser más larga si llega a esa cita sin un acuerdo ratificado por el Parlamento.

También te puede interesar...

El Brexit puede dejar sin Erasmus a miles de universitarios españoles

El Parlamento británico decide si pide a la Unión Europea una prórroga para el 'brexit'