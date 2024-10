Una pareja española, retenida en Singapur por protestar contra el propietario del Valencia frente a su casa

Las imágenes fueron compartidas por la propia pareja en las redes sociales de él, Dani Cuesta, que mostró varias tomas con la pancarta en diferentes visitas realizadas en el país de origen de Lim. También enseñó la pegatina pegada en la puerta del inmueble con la frase "Lim out" ."Ya estamos listos para nuestra luna de miel en Singapur y Bali con nuestra banderita de Lim Go Home para hacernos una fotito cerca del tío Peter", escribió en sus redes el aficionado en la primera de las publicaciones en las que anunció su planificada protesta en el país de origen y residencia de Lim. El día tres de octubre, en pleno viaje de novios, hicieron un paréntesis en su plan de visitas turísticas y tomaron un taxi y se fueron a casa de Peter Lim, sin embargo, como reconoció Dani en la red social X, antes Twitter, creía que sólo era un hotel propiedad del máximo accionista del Valencia. Allí se hizo una fotografía con la pancarta amarilla que tantas veces se ha visto fuera y dentro de Mestalla de "Lim go home" (Lim vete a casa) además de fijar una pegatina en la propiedad con otro mensaje pidiendo también la marcha del magnate singapurense. Al subir la foto en su perfil de X, le informaron de que efectivamente esa era la casa de Peter Lim.

Desconocen los cargos de los que les acusan

Hasta donde ha trascendido, la pareja fue retenida por las autoridades locales el citado viernes día 3, cuando también quedaron despojados de su pasaporte, y desde entonces permanecen en un hotel sin posibilidad de abandonar el país. El pasaporte les fue retirado en el aeropuerto cuando se disponían a abandonar el país. Tal y como especificó en su información el periodista Héctor Gómez , la pareja desconoce los cargos de los que han sido acusados, aquellos por los que han sido llamados a declarar este martes. Tras hacerse eco de la noticia, numerosos aficionados del Valencia se han movilizado o a través de redes sociales con el hashtag #FreeDani.

La gestión de Peter Lim, muy polémica en Valencia

Peter Lim, de 70 años y propietario de una de las mayores fortunas de Singapur, es máximo accionista del Valencia C.F. desde octubre de 2014. Su gestión despierta críticas mayoritarias entre la afición del club. No hay partido en el que no se manifieste el deseo de que Lim abandone la propiedad de uno de los clubes más laureados de nuestro fútbol. En estos momentos, el Valencia está en puesto de descenso.

