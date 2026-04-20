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Un padre mata con un hacha a su hijo de 21 años tras una discusión

Fue la madre del joven quien encontró el cuerpo. La víctima había sido acusada de violencia doméstica en 2024 tras una denuncia presentada por sus padres y su hermana.

Imagen de archivo de una patrulla de polic&iacute;a italiana

Imagen de archivo de una patrulla de policía italianaEuropa Press

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Iman Benataya
Publicado:

La policía italiana ha detenido a Antonio Sciorilli como presunto autor del asesinato de su hijo, Andrea Sciorilli, de 21 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado domingo en el garaje del edificio donde residía. La detención se produjo tras un largo interrogatorio en dependencias de los Carabinieri, en el cual el padre acabó confesando los hechos y señaló a los investigadores el lugar en el que había ocultado el arma utilizada, un hacha.

Según las primeras investigaciones, el crimen habría sido el desenlace de una fuerte discusión iniciada en el domicilio familiar y que terminó de forma violenta en el garaje. Los agentes encontraron restos de sangre en zonas comunes del inmueble, como el rellano y el ascensor, lo que apunta a un episodio de violencia previo al hallazgo del cadáver.

Fue la madre del joven quien encontró el cuerpo. Andrea Sciorilli, titulado en administración, finanzas y marketing, presentaba varias heridas en el pecho. La autopsia y las pruebas forenses serán clave para determinar con exactitud cómo se produjo el asesinato. Mientras, la investigación continúa abierta a la espera de nuevos datos que permitan aclarar por completo lo ocurrido.

La víctima, acusada de violencia doméstica

Según ha trascendido, las relaciones dentro del núcleo familiar eran tensas desde hacía tiempo. En 2024, el propio joven fue denunciado por sus padres y su hermana por un caso de violencia doméstica. Los investigadores no descartan que este historial haya influido en el desenlace de los hechos. Además según el medio italiano Corriere della Sera, hace unos meses, el joven se vio envuelto en una discusión por el tráfico, durante la cual, según los informes, se utilizó un casco como arma.

El alcalde trasladó su apoyo a la familia

El caso ha causado una fuerte conmoción en la localidad. El alcalde de Vasto, Francesco Menna, expresó públicamente el pesar de la comunidad y trasladó su apoyo a la familia.

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