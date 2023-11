La ONU avisa sobre la catástrofe en Gaza: "Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños"

La guerra en Gaza no deja de intensificarse. Mientras caen las bombas israelíes sobre el enclave palestino las fuerzas de Tel Aviv cercan la capital y se preparan para una inminente ofensiva terrestre. Este lunes se cumple un mes desde que comenzó el conflicto tras el ataque por sorpresa de Hamás. No hay descanso en la Franja, donde hay más de 10.000 muertos. La preocupación de Naciones Unidas no deja de aumentar y su secretario general, António Guterres, alerta que Gaza se está convirtiendo "en un cementerio de niños". Se calcula que los niños fallecidos en este mes de guerra son más de 4.000. Uno cada diez minutos.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu advierte de que se va a encargar de controlar Gaza para siempre. Tel Aviv, que ya pidió la dimisión de Guterres hace unas semanas, ha vuelto a contestarle. Dicen que "debería dar vergüenza" haber hecho tales afirmaciones. "El camino a seguir está claro: un alto el fuego humanitario. Ahora", reclamó el jefe de la ONU ante la prensa en Nueva York.

La ayuda no es suficiente

Guterres afirma que Israel "continúa bombardeando y golpeando a los civiles, a hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y edificios de la ONU", y que Hamás "usa a los civiles como escudos humanos y continúa lanzando cohetes indiscriminados contra Israel". La situación humanitaria en la Franja es crítica. La población busca ir al sur del enclave para evitar las bombas, aunque sin éxito. No hay escapatoria.

La ayuda que está entrando desde Egipto a través del paso de Rafah no es suficiente, ya que no incluyen combustible, dice Guterres. Y es que, sin combustible, el agua no se puede purificar y los bebés en incubadoras o los pacientes conectados a respiradores morirán. También le preocupa "el auge antisemitismo y también las criticas contra musulmanes" y opta por una solución "basada en dos estados, con israelíes y palestinos viviendo en paz y seguridad".

Un fondo de 1.200 millones

El secretario general de la ONU ha anunciado el lanzamiento de un fondo de 1.200 millones de dólares para 2,7 millones de palestinos, tanto los de Gaza como los de la Cisjordania ocupada, que también vive una situación límite por las ofensivas de Israel. El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, reveló que esta cifra se ha calculado contando con las necesidades de todas las agencias de la ONU que trabajan en Palestina.

La ONU tiene como objetivo tener un fondo listo para cuando las condiciones de acceso mejoren. "Debemos actuar ahora para encontrar una salida de este callejón sin salida de destrucción brutal, terrible y agonizante", aseveró en su discurso Guterres.