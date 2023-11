Cuarenta y tres minutos de vídeo para reconstruir la peor masacre de Hamás en Israel

Los casi tres cuartos de hora en la sala de un hotel en el centro de Madrid son duros de digerir ante el horror constante que muestra la pantalla gigante. Ni el hecho de que buena parte de las imágenes haya circulado sin filtro por las redes sociales, ni el de que se hayan mostrado apenas 140 de los más de 1.400 muertos que dejó el ataque, sirven para amortiguar la bofetada de violencia, ensañamiento y odio de la que hemos sido testigos un reducido grupo de periodistas españoles cuando se cumple un mes de la masacre.

Hay secuencias grabadas por varias cámaras como la que muestra a un padre dentro de una casa tratando de poner a salvo a sus dos hijos. En ropa interior, los tres cruzan el cuarto de estar, salen al jardín y se meten dentro del refugio preparado ante posibles agresiones de Hamás. Pero toda previsión, parece haberse quedado corta. Los extremistas disparan contra el refugio y lanzan una granada en su interior. El padre muere en el acto y los críos salen corriendo al jardín, donde los esperan varios hombres armados. Les piden que entren en la casa y una vez dentro el más pequeño le dice a su hermano que no ve de un ojo. Los dos se lamentan: "han matado a papá". Un mes después, la pesadilla continúa para sus familiares porque no se sabe nada del paradero de los dos pequeños.

Imágenes recopiladas por las autoridades israelíes

Las imágenes que han recopilado las autoridades israelíes no solo muestran los asesinatos en los kibutz o comunidades agrícolas, también en el festival de música o en varias carreteras. En algunas van rematando a jóvenes a los que ya han acribillado a balazos a través de las ventanillas de sus vehículos. En otras, los extremistas, muchos muy jóvenes, posan sonrientes junto a chicos y chicas capturados en la fiesta mientras los trasladan a algún lugar, posiblemente la franja de Gaza. Muchos de ellos están heridos, no pueden caminar y sus captores tienen que echarlos hacinados como si fueran mercancías en la parte de atrás de una camioneta.

Según los organizadores de esa proyección, otras imágenes han sido grabadas directamente por los terroristas, algunas con móviles, otras con cámaras corporales. La diplomacia israelí está convocando pases para mostrarlas en varias ciudades. En Madrid, el ministro consejero de la embajada de Israel, Dan Poraz, ha justificado esa convocatoria asegurando que no pueden vivir con terroristas en su frontera.

"No podemos seguir viviendo con un Estado terrorista en nuestra frontera. No es venganza. No tenemos otra opción", ha dicho. También ha asegurado que su ejército "minimiza" las muertes de civiles en Gaza, justo cuando se acaban de superar los diez mil muertos, según las autoridades de Hamás.