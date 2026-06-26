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La vida se abre paso entre los escombros del doble terremoto en Venezuela: el rescate de un niño emociona en plena tragedia

Horas cruciales en la búsqueda de supervivientes. El doble terremoto de Venezuela está en el punto en el que siempre se convierten estas tragedias: una contrarreloj dramática para salvar a los supervivientes. Son tantos y tan enterrados entre los escombros. Cada rescate se celebra como una victoria, como un destello de esperanza.

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Doble terremoto en Venezuela: Lucha contrarreloj en la búsqueda de supervivientes | Noticias

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Daniel Herrero
Publicado:

La vida se abre paso entre la destrucción. "Dios es grande", dice un hombre mientras graba el rescate de un niño entre los escombros. Un momento que nos recuerda lo milagrosa que puede llegar a ser la vida en ciertos momentos. Una vez es rescatado, lo primero que hacen es entregárselo a su padre directamente. El padre, lo coge en brazos y le da un abrazo al grito de "ya estás aquí mi amor". Los dos se funden en un abrazo que mantiene viva la esperanza de encontrar con vida a más supervivientes.

Testimonios desgarradores

En las horas clave para poder rescatar a más personas con vida, escuchamos testimonios desgarradores. Un pastor, desolado porque solo pudo escapar él junto a una niña, lamenta que sus compañeros puedan estar entre los escombros de su iglesia, que se ha visto reducida a pedazos: "Los pastores quedamos sepultados ahí. Yo pude salir con la niña pequeña. Solamente la pastora, todavía están ahí".

Una lucha contrarreloj

Cada rescate se celebra como una victoria. Entre gritos de celebración y aplausos ensordecedores. Y no solo por el rescate de las personas. Quienes se encuentran buscando supervivientes, también están dedicando su tiempo a rescatar animales.

Es una lucha contrarreloj en la que todos ayudan como pueden. Un hombre que está colaborando con los equipos de rescate, asegura estar viviendo una pesadilla, como si de una película de terror se tratase: "Horrible. Hemos visto demasiado. Y luchando para sacar a los niños con la esperanza de encontrarlos vivos".

El silencio, clave

Entre tanto terror el silencio se convierte en un gran aliado para localizar a las personas atrapadas. Varias personas han sido rescatadas gracias a que los rescatistas han podido escuchar sus gritos. Y no solo las grúas están quitando los escombros. La gente está utilizando picos, palas y todos los utensilios que se encuentran por casa. Incluso están usando sus propias manos. Todo vale para retirar los escombros.

En momentos así, la unión hace la fuerza: "Vente mi niño vente para acá ven". Son las palabras de un hombre hacia un niño rescatado junto a sus dos hermanos. Porque además de valentía, están teniendo mucho tacto, sobre todo con los niños, ya que no terminan de ser conscientes de lo ocurrido.

Mientras, la pena se apodera de quienes lo han perdido todo y han visto cómo el temblor les ha arrebato a quienes más quieren. Una tragedia que se ha cobrado cientos de vidas, y en la que miles de venezolanos han visto cómo esa sacudida les ha dejado una cicatriz para siempre.

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