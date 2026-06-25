España prepara un despliegue de la UME con 54 militares y perros de rescate en Venezuela

España ha activado los preparativos para colaborar en las labores de rescate tras los dos terremotos que han sacudido Venezuela. Un equipo de 54 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), especializado en la localización de víctimas bajo los escombros, permanece preparado para viajar al país en cuanto se confirme el despliegue.

El contingente pertenece al Batallón de Intervención en Emergencias II (BIEM II) y cuenta con un equipo USAR formado por perros adiestrados para la búsqueda de personas, además de cámaras de rescate, geófonos y otros dispositivos empleados en operaciones de salvamento.

A este operativo se sumarán también efectivos de los bomberos de Huelva y de los servicios de emergencias de Madrid. Durante la jornada, la reina Letizia trasladó su apoyo al pueblo venezolano ante la magnitud de la tragedia.

España ofrece asistencia a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación telefónica con el canciller venezolano, Yvan Gil, antes de iniciar su viaje a México junto al rey Felipe VI.

Durante ese contacto expresó la "solidaridad de España" y trasladó la disposición del Gobierno para prestar ayuda a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencias.

Desde el Gobierno, el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que la UME fue prealertada para iniciar los preparativos del desplazamiento y centrarse en las labores de rescate en las zonas afectadas por los derrumbes.

"La UME va a hacer un trabajo muy importante de rescate, que es lo que se pretende", afirmó. Además, trasladó un mensaje de "apoyo total y absoluto" al pueblo venezolano y destacó la experiencia de la unidad en este tipo de intervenciones internacionales.

Otros países también movilizan recursos

Las autoridades venezolanas elevaron a 164 el número de fallecidos y a 971 el de heridos tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2. Las previsiones apuntan a que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanzan las tareas de búsqueda.

El canciller Yvan Gil agradeció públicamente el "mensaje de fraternidad y solidaridad" enviado por España y trasladó el reconocimiento del Gobierno de Delcy Rodríguez por el ofrecimiento de asistencia realizado por las autoridades españolas.

Alemania también anunció su disposición a colaborar con la emergencia. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, confirmó que la Bundeswehr puede poner a disposición hasta seis aviones de transporte A400M en cuanto se solicite ayuda internacional.

"La noticia de los miles de muertos en Venezuela me ha conmocionado profundamente. Los dos terremotos figuran entre los más graves del año. Ahora es fundamental proporcionar ayuda rápidamente. La Bundeswehr está lista y puede disponer de hasta seis aviones de transporte A400M en poco tiempo, en cuanto se nos solicite apoyo", aseguró.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.