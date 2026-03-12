Muere la persona que embistió su vehículo contra la sinagoga Temple Israel en Míchigan, Estados Unidos

En el estado de Míchigan, una persona armada ha embestido su vehículo contra una sinagoga en la localidad de West Bloomfield. El sospechoso murió después del ataque, según le ha dicho a la cadena CNN, un funcionario policial federal.

Según explicó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, ante la prensa, el individuo atravesó las puertas del edifico con el vehículo y recorrió el pasillo, donde fue visto por el personal de seguridad del templo, que le disparó al percibir una amenaza inminente.

Ha añadido que fue encontrado muerto en el interior del vehículo e informa que uno de los guardias de seguridad fue trasladado al hospital tras ser atropellado por el vehículo. Además, según el medio, en la parte trasera del vehículo han encontrado una gran cantidad de explosivos.

Como medida de precaución, las escuelas cercanas han sido evacuadas y las autoridades pidieron a los vecinos que se mantuvieran en sus casas mientras se aseguraba la zona.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene conocimiento sobre lo ocurrido: "El presidente ha sido informado sobre el tiroteo en Michigan".

El incidente ha movilizado inmediatamente a la policía local y a agentes del FBI, que han acudido al lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad de las personas en el templo.

A través de redes sociales, el director del FBI, Kash Patel, informó que el personal de la agencia trabaja junto con las autoridades de Míchigan: "El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan".

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, aseguró que sigue de cerca la situación y que está colaborando con la policía para obtener más información sobre el presunto tiroteo activo en el lugar: "Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo".

Más policía en los espacios judíos

El sheriff del condado de Oakland, anunció que se iba a aumentar la seguridad en los espacios judíos en el municipio: "Todas las instalaciones judías de la zona tendrán mucha presencia adicional hasta que resolvamos esto".

De momento las autoridades no han relacionado lo ocurrido con la guerra contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Tras el inicio de esta, el FBI elevó el nivel de alerta ante la posibilidad de ataques en represalia en el país

Aunque como medida preventiva, afirma que la sinagoga estaba preparada y contaba con personal de seguridad que "afrontó la amenaza", dijo Bouchard a CNN: "Llevamos dos semanas hablando sobre la posibilidad, lamentablemente, de que esto sucediera. Así que no faltó preparación".

Además, los agentes del Segundo Distrito de la Policía Estatal de Michigan dijeron en 'X' que "también están aumentando las patrullas en otros lugares de culto".

Este artículo es una noticia de última hora sobre un hombre armado y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre un hombre armado en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

