Obama se dirigirá hoy a la nación para explicar sus planes respecto a Siria

El presidente de EEUU, Barack Obama, tiene previsto dirigirse hoy a la nación para explicar sus planes respecto a la crisis en Siria, un día después de anunciar que estudiará la propuesta rusa de que el arsenal químico de Damasco quede bajo control internacional.

Obama ha dicho que sopesaría "absolutamente" suspender un posible ataque militar contra Siria si el régimen de Bachar al Asad acepta la propuesta rusa de que su arsenal de armas químicas quede bajo control de la comunidad internacional.

Obama dice que falta por ver si la propuesta es seria y no una "táctica dilatoria"

En entrevistas con seis cadenas de televisión, Obama dijo que la propuesta rusa es un paso "positivo" para ayudar a prevenir una intervención militar contra Damasco, pero enfatizó que falta por ver si la propuesta es seria y no una "táctica dilatoria". "Lo considero un suceso modestamente positivo", dijo Obama a la cadena ABC en alusión a la propuesta.

Obama emitirá una declaración en horario de máxima audiencia televisiva, a las 9 de la noche hora del este de EEUU, desde la sala este de la Casa Blanca.

Asimismo, el pleno del Senado decidió suspender durante al menos dos días un voto de procedimiento clave, previsto para el miércoles en principio, sobre la petición de autorización para el ataque militar realizada hace una semana por el mandatario estadounidense.

En ese sentido, Obama dijo a la cadena ABC que no "anticipa" que habrá votos en el Congreso esta semana "o en el futuro inmediato". En las últimas semanas Obama y miembros de su Gabinete han urgido a tomar medidas contra Siria por su presunto uso de armas químicas el pasado 21 de agosto y que, según EEUU, dejó más de 1.400 muertos.

Sin embargo, y debido a que no tienen asegurados los votos en el Congreso ni la opinión pública apoya un ataque militar contra Damasco, el presidente estadounidense y altos funcionarios de su Administración marcaron el lunes un tono más conciliatorio.

Obama reiteró la necesidad de mantener la presión sobre al Asad

"Veamos si podemos lograr un lenguaje (en una resolución legislativa) que evite un ataque pero logre nuestras principales metas para asegurar que estas armas químicas no sean usadas", enfatizó.

Obama también dejó claro que, a su juicio, la situación actual es fruto de las presiones de su Gobierno y la amenaza "creíble" de un ataque militar, y reiteró la necesidad de mantener la presión sobre al Asad.

"No creo que hubiésemos llegado a este punto si no hubiésemos mantenido una creíble posibilidad de un ataque militar, y no creo que éste sea el momento de que la aflojemos", dijo.

Durante la entrevista con CNN, Obama se dirigió a Al Asad: "Necesitamos un acuerdo político para que usted no cometa una matanza de su propio pueblo y de esa manera esté alentando a algunos elementos de la oposición a implicarse en una conducta terrible".

Para Obama, la propuesta abriría la puerta a un "avance", pero éste requerirá un seguimiento, y su Gobierno no aceptará una "demora o una táctica dilatoria para quitar la presión" sobre Siria.

"Si no mantenemos y seguimos adelante con una amenaza creíble de una presión militar, no creo que logremos el tipo de acuerdo que nos gustaría", sentenció.

"Necesitamos un acuerdo político para que usted no cometa una matanza de su propio pueblo"

Aunque la propuesta no resuelve los problemas subyacentes del conflicto civil de dos años y medio en Siria, asegurará que no se utilicen las armas químicas, como sucedió con "los más de 400 niños que fueron gaseados de forma indiscriminada", dijo.

Obama reconoció ante Fox News que el pueblo estadounidense "no está convencido" y que los congresistas tienen muchos interrogantes, por lo que su Gobierno perseguirá una "vía diplomática".