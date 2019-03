Los Obama se acuerdan de los desfavorecidos en su mensaje de Navidad

El presidente de EEUU, Barack Obama, y su esposa, Michelle, felicitaron la Navidad en un mensaje televisado en el que tuvieron un recuerdo para los menos afortunados y los militares que pasarán estas fechas lejos de sus casas.

"Asegurémonos de prestar atención a los menos afortunados... a los que pasan hambre y están solos"

"En estos momentos de familia, amigos y alegría, asegurémonos de prestar atención a los menos afortunados (...) o aquellos que pasan hambre y están solos en estos días festivos", dijo Michelle Obama.



La primera dama reconoció que éste "es uno de los momentos favoritos de toda la familia" y señaló que en tiempos difíciles como los que está viviendo Estados Unidos con la crisis económica el mejor regalo es "pasar tiempo con los seres queridos".



El presidente recordó que se trata de celebrar "el nacimiento de un niño que dedicó su vida a difundir un mensaje de paz, amor y redención". "Un mensaje que viene a decirnos que no importa quién seamos, todos estamos llamados a amarnos los unos a los otros", agregó.



Obama recordó a los que no pasarán la Navidad con sus familias, en particular mencionó a los militares destinados en el exterior desplegados en Irak y Afganistán, de los que dijo estar orgulloso.



"Se lo dije cuando visité nuestras tropas en Afganistán hace unas semanas, puede que estén sirviendo lejos de casa pero cada estadounidense os apoya a vosotros y a vuestras familias. Estamos con vosotros", aseguró.



El presidente y su esposa felicitaron en nombre de toda la familia, sus hijas Sasha y Malia y su perro Bo, una Feliz Navidad y un feliz año nuevo.



Los Obama pasarán estas fiestas en su estado natal de Hawai donde fueron recibidos con pancartas de bienvenida en las que se podía leer "E Komo Mai Obama Ohana".



Antes de partir de vacaciones, la familia participó en las celebraciones previas en Washington, como el encendido del árbol oficial y las recepciones que tradicionalmente suelen realizarse en la Casa Blanca.



En estos días, más de 100.000 personas han visitado la Casa Blanca, que como cada año abre sus puertas para que el público disfrute de las decoraciones navideñas que tradicionalmente colocan voluntarios de todo el país.