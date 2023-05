Nueva Zelanda invierte millones de euros en enseñar a superar las rupturas

Superar una ruptura amorosa o dejar una relación nunca fue tarea fácil. Nueva Zelanda toma en serio lo mal que se pasa en este proceso y hace de ello una cuestión de Estado. La campaña 'Love better' (ama mejor) del Gobierno lanza propuestas para gestionar de forma sana los sentimientos tras dejar una relación, centrándose en jóvenes y adolescentes.

Nueva Zelanda invertirá 6,4 millones de dólares neozelandeses (más de 3,5 millones de euros) a lo largo de tres años del Ministerio de Desarrollo Social para ayudar a los jóvenes a recuperarse de las rupturas y minimizar los daños en sus relaciones. El gobierno tenía razones de peso para pensar en una iniciativa como esta.

"Más de 1200 jóvenes neozelandeses nos dijeron que necesitaban apoyo para hacer frente a las primeras experiencias de amor y dolor, y las rupturas fueron identificadas como un desafío común", apuntó en un comunicado la viceministra de Desarrollo Social y Empleo, Priyanca Radhakrishnan. Identificaron las relaciones en la adolescencia como uno de los problemas claves a los que se enfrenta la juventud neozelandesa.

"Las rupturas son un asco", es la frase con la que empieza el vídeo promocional de la campaña en el que aparecen adolescentes neozelandeses hablando de la necesidad de no hablar a sus ex o bloquearles en redes sociales para superar sus relaciones pasadas. El vídeo que utiliza el eslogan "own the feels" (aprópiate de tus sentimientos), incluye una línea de ayuda telefónica, de mensaje de texto y de correo electrónico, medios con los que pretenden dar ayuda de muchos tipos, pero especialmente psicológica.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, en esa misma encuesta un 68% de jóvenes neozelandeses dijo que había experimentado consecuencias negativas "más allá del dolor ‘normal’ de una ruptura". Es una campaña que trata de influir en un futuro en esas personas. Radhakrishnan afirmó que el objetivo real es apoyar a los jóvenes a través de "estas experiencias formativas" con la esperanza de influir positivamente en su forma de abordar nuevas relaciones.

Es una medida con la que este país trata de luchar también con sus preocupantes datos de violencia doméstica y depresión. Además, un informe de Unicef coloca a Nueva Zelanda como el país con la mayor tasa de suicidio adolescente del mundo desarrollado.