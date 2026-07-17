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ATAQUE COCODRILO

Un niño de tres años sufre secuelas permanentes tras ser arrojado a un foso de cocodrilos

El pequeño ha sido sometido a siete operaciones, entre ellas un injerto de nervio para intentar recuperar la movilidad de una de sus manos.

Imagen de archivo de un cocodrilo

Imagen de archivo de un cocodrilo Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La familia del niño de tres años que fue lanzado a un foso de cocodrilos el pasado 18 de junio en un zoológico de Cambridgeshire (Reino Unido), ha informado de que el menor ha sufrido lesiones permanentes y continúa recuperándose en el hospital.

El pequeño ha sido sometido a siete operaciones, entre ellas un injerto de nervio para intentar recuperar la movilidad de una de sus manos. Además, sufrió graves daños en los brazos, el cuello y la cabeza, por lo que tuvo que pasar por una cirugía de urgencia de 12 horas.

Aunque su estado ya es estable y podría volver a casa próximamente, los médicos aún no saben si la última intervención ha tenido éxito. La familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos, para ayudar a cubrir los gastos de su recuperación, y ha agradecido la rápida actuación de los trabajadores del zoológico que lograron rescatar al niño. Su abuela ha reconocido: "El pequeño travieso al que tanto queremos está hablando con las enfermeras, jugando con los pies y volviendo a sonreír. Estamos asombrados de lo mucho que ha mejorado".

El niño fue arrojado a los cocodrilos delante de su familia

Los hechos ocurrieron el pasado mes, cuando el menor que se encontraba en el zoo con su familia, era arrojado por un desconocido desde una altura de poco más de 4 metros hacia los cocodrilos. Tras ser atacado por uno de los animales, la propietaria del zoológico saltó a la fosa para rescatar al niño de tres años.

El presunto autor de los hechos, un hombre de 30 años con discapacidad intelectual, fue detenido como sospechoso de intento de asesinato. Según informa el diario The Sun, el arrestado tiene dificultades auditivas y cuenta con dos cuidadores que, según un testigo, estaban "usando sus teléfonos" cuando supuestamente atacó al niño.

Así es el cocodrilo que atacó al menor

El cocodrilo que atacó al niño se conoce por ser un cocodrilo del Nilo, conocido por tener la mordedura más fuerte de todos los animales.

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