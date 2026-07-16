Detienen a una mujer por maltratar y no auxiliar a su hija de ocho años después de que bebiese lejía

Lisa Miller, una mujer de 60 años, no buscó atención médica después de que su hija de ocho años se quedara inconsciente en uno de los asientos de la parte trasera del coche familiar tras, presuntamente, ingerir lejía en un camping en Bruceton Mills, en Virginia Occidental. De hecho, la madre de la pequeña hizo todo lo contrario: cogió el coche para llevarse a su hija y la encerró en casa.

Como estos hechos ocurrieron en un camping, una familia se percató del mal estado de la pequeña y llamó a los servicios de emergencia. Así lo han detallado en CBS News, donde indican que cuando encontraron a la menor en el coche de la madre, contaba con convulsiones y tuvo que ser trasladada al hospital. Por ahora, la niña está en un hospital con respiración asistida.

Cuando los agentes encontraron el vehículo y a la niña inconsciente en su interior, vieron que estaba atada con varios cinturones de seguridad.

La madre quería llevarse a la niña a casa "para encerrarla"

Tal y como recoge el diario CBS News, el fiscal del condado de Fayette, Mike Aubele, aseguró que el hermano de la niña de 15 años se convirtió en un testigo crucial. Según detallan, el hermano estaba en el asiento del copiloto durante la parada de tráfico y comunicó a la policía estatal que le dijeron que la niña había ingerido la lejía y que le vio vomitar sangre.

Asimismo, el joven notó que la niña estaba cubierta de moratones y aseguró que esas heridas eran resultado de que Miller golpeó a la niña.

Al parecer, el hermano de la víctima le sugirió a Miller que llevara a la niña al hospital, a lo que Miller respondió diciendo que se la llevaría a casa "para encerrarla".

Como detalló Aubele, dentro del coche "vieron una correa para perros que pudo haber usado para atar a la niña en algún momento" y confiesa que encontraron "otras cosas muy perturbadoras", ya que parecía que alguien "intentó cubrir los moratones con algún tipo de loción".

Lisa Miller continúa detenida por estos hechos

Tras los hechos, Miller ha sido detenida y los agentes confirman que se esperan más cargos con el avance de la investigación. Una de los agentes indicó a CBS News que están "extremadamente agradecidos a la familia que hizo la llamada al 112 porque este resultado podría haber sido muy diferente si Lisa Miller hubiera llegado a casa y no le hubieran detenido".