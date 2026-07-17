Venezuela eleva a más de 4.900 los muertos por los terremotos del 24 de junio

Las autoridades venezolanas han elevado este jueves a 4.930 el número de fallecidos por los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. La cifra supone un aumento de 130 víctimas mortales respecto al último balance oficial difundido por el Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de la actualización a través de una publicación en redes sociales. Los dos seísmos, de magnitud 7,5 y 7,2, han dejado además 16.740 heridos, una cifra que se mantiene sin cambios respecto a los últimos partes oficiales.

Según los datos trasladados por las autoridades, desde el inicio de la emergencia han sido rescatadas 6.462 personas y se ha atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos. Además, hasta este jueves se han registrado 1.308 réplicas, que han complicado las labores de rescate y asistencia en las zonas más golpeadas.

Voluntarios

Permanecen desplegados 2.278 rescatistas internacionales, una ligera reducción frente a los 2.408 contabilizados en la jornada anterior. Por el contrario, el número de voluntarios ha aumentado y ha pasado de 31.315 a 31.745 personas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas mientras se actualizan los balances de víctimas y se mantiene la atención a las familias damnificadas. Las autoridades venezolanas siguen evaluando el alcance de los daños provocados por los seísmos y sus posteriores réplicas.

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