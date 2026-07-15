Una cadena de restaurantes podría estar detrás del brote de un parásito intestinal que ha causado casi 5.000 casos de diarrea "explosiva"

Las autoridades investigan la posible implicación de una conocida cadena de comida rápida en los casi 5.000 casos del brote del parásito Cyclospora registrados en Estados Unidos. El síntoma más característico de esta infección es una diarrea intensa, descrita en algunos casos como "explosiva". No obstante, por el momento se desconoce qué alimento o alimentos pudieron causar el brote.

El patógeno provoca una enfermedad gastrointestinal que puede prolongarse durante más de un mes. Aunque el origen del brote sigue sin determinarse, la franquicia informó de que retiró de forma preventiva algunos ingredientes en determinados establecimientos, como la lechuga, el cilantro, la cebolla, el guacamole y el pico de gallo.

Estados más afectados por el brote

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota ha advertido de que el número real de casos podría ser mayor, ya que desde julio de 2025 la notificación de las infecciones por Cyclospora dejó de ser obligatoria.

Lo que sí se ha confirmado es que la mayoría de los contagios se concentran en el estado de Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha registrado 3.309 casos, incluidos 44 ingresos hospitalarios. El segundo estado más afectado es Ohio, cuyas autoridades sanitarias han notificado 1.119 contagios en la zona noroeste.

Nueva York también ha contabilizado cerca de 470 casos en todo el estado. A ellos se suman investigaciones abiertas en una treintena de estados, entre ellos California, Texas, Florida, Illinois, Georgia y Colorado, para determinar si existen brotes relacionados.

¿Qué provoca el parásito y cómo prevenirlo?

Además de la diarrea intensa, la infección por Cyclospora puede provocar pérdida de apetito, pérdida de peso, cólicos abdominales, gases, náuseas, fiebre y dolores musculares generalizados.

La Asociación Médica Americana recomienda lavarse las manos, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a una persona enferma. También aconseja lavar minuciosamente frutas y verduras y refrigerar los alimentos poco después de cortarlos.

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