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Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer

El nuevo líder laborista asumirá el cargo como jefe del nuevo Gobierno el lunes después de la dimisión formal de Starmer.

Imagen del exalcalde de Mánchester, Andy Burnham

Imagen del exalcalde de Mánchester, Andy Burnham EFE

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Alba Gutiérrez
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El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, de 56 años, ha sido proclamado oficialmente nuevo líder del Partido Laborista británico, en sustitución de Keir Starmer, a quien también sucederá el lunes como primer ministro del Reino Unido. Burnham ha logrado ser el líder del Partido Laborista tras dos intentos fallidos en 2010 y 2015.

Como nuevo dirigente del partido, el lunes será nombrado como primer ministro sustituyendo a Keir Stramer. De esta manera, alcanza el liderazgo al tercer intento y lo consigue sin necesidad de pasar por las urnas, al ser el único aspirante fue proclamado sin votación interna.

Aún así, va a heredar la mayoría absoluta que el laborismo obtuvo en las pasadas elecciones generales de 2024. Además, el que fue alcalde de Mánchester y regresó al Parlamento tras ganar un escaño en una elección parcial el 18 de junio, cuenta con un amplio respaldo entre los diputados laboristas, después de que 379 de los 403 integrantes de su grupo parlamentario avalaran su candidatura.

Ahora el foco está puesto en cómo se va a configurar su Gobierno y en las prioridades que marcarán su mandato, con la descentralización del poder como eje de su proyecto político.

Figura del Nuevo Laborismo, que buscaba combinar liberalismo económico con justicia social

Burnham, de 56 años, ya fue diputado entre 2001 y 2017, año en que dejó la Cámara de los Comunes para convertirse en alcalde del Gran Mánchester, tras ganar los primeros comicios para ese puesto en la ciudad del norte de Inglaterra, que ocupó hasta hace un mes. Como joven parlamentario participó en los Gobiernos de los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, con quien fue ministro de Cultura y Sanidad.

Su debut gubernamental estuvo marcado por la doctrina del Nuevo Laborismo, que buscaba combinar liberalismo económico con objetivos de justicia social.

Tras la renuncia de Brown por su derrota electoral en 2010, se postuló por primera vez al liderazgo laborista. Burnham terminó entonces en cuarta posición en una contienda que ganó Ed Miliband, actual ministro de Energía. Después de la dimisión de Miliband tras otra debacle en las urnas, volvió a presentarse en 2015, pero esta vez quien se impuso fue el izquierdista Jeremy Corbyn con el 59,5 % de los votos en primera vuelta, mientras que él quedó segundo con alrededor del 19 %.

Aunque pasó un tiempo en el equipo de oposición de Corbyn, Burnham se alejó de la política nacional y fue elegido dos veces alcalde de Mánchester. Fue allí donde se ganó el apodo de 'rey del Norte' por su defensa de una mayor autonomía y financiación para la región inglesa, especialmente durante la pandemia. Sus años como figura del Nuevo Laborismo combinados con su posterior colaboración con Corbyn, le valieron cierta fama de indefinición política.

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