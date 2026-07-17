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Las lluvias torrenciales en Texas dejan dos muertos y una estela de destrucción

El rio Guadalupe, que ha vuelto a desbordarse, provocó la muerte de mas de 100 personas el año pasado.

Las lluvias torrenciales en Texas dejan dos muertos y una estela de destrucción

Las lluvias torrenciales en Texas dejan dos muertos y una estela de destrucción Reuters

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Susana Román
Susana Román
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Las intensas lluvias están sembrado el caos en Texas. Inundaciones repentinas que ya dejan 2 muertos y más de 200 rescates solo un año más tarde de las devastadoras inundaciones que azotaron al estado.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que más de 1.300 socorristas, apoyados por embarcaciones y helicópteros, fueron desplegados para atender la emergencia. Entre las personas rescatadas se encuentran conductores atrapados por la crecida del agua y familias que quedaron aisladas en sus viviendas.

Máxima alerta por la crecida de hasta 9 metros del rio Guadalupe

Las precipitaciones han sido especialmente intensas en el condado de Uvalde, donde se acumularon hasta 74 centímetros de lluvia en apenas tres días. El caudaloso rio Guadalupe se ha desbordado alcanzando en algunos puntos los 9 metros de altura. Crecida repentina que obligó a emitir alertas urgentes para que la población buscara refugio en zonas elevadas.

A diferencia de la tragedia registrada el año pasado, cuando las inundaciones sorprendieron a la población sin apenas avisos, lo que provocó la muerte de mas de 100 personas, esta vez las autoridades han emitido alertas tempranas y han organizado evacuaciones preventivas.

Las autoridades han decretado el estado de emergencia en la zona

Las inundaciones también han afectado carreteras, negocios y zonas rurales, dejando aisladas varias comunidades. Equipos de emergencia han rescatado a personas que permanecían sobre los techos de sus viviendas y han trasladado a numerosos animales de refugios ubicados cerca de ríos y arroyos desbordados.

Aunque los niveles del río Guadalupe aún no han alcanzado los récords registrados durante las inundaciones de 2025, los daños vuelven a golpear a una región especialmente vulnerable a este tipo de fenómenos.

La piedra caliza característica de la zona no retiene el agua y provoca las inundaciones

La combinación de un terreno con poca capacidad de absorción y lluvias torrenciales favorece las crecidas repentinas, convirtiendo a Texas Hill Country en una de las zonas con mayor riesgo de inundaciones en Estados Unidos según explican los expertos.

Las autoridades, que mantienen activa la máxima alerta, recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y disminuya el riesgo de nuevas crecidas.

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