Un niño de 3 años se ha disparado con una pistola durante la celebración de su fiesta de cumpleaños en el condado de Montgomery, en Texas. Los familiares y amigos, que se habían reunido en casa para la fiesta de cumpleaños, se encontraban jugando a las cartas cuando de repente escucharon un disparo. Cuando llegaron hasta la habitación donde el pequeño estaba jugando con el arma cargada se dieron cuenta de la tragedia. La bala había impactado contra su pecho. Rápidamente llevaron al niño malherido hasta una estación de bomberos cercana pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Las investigaciones policiales, según ha revelado la NBC después de que la oficina del Sheriff de Montgomery hiciera público un comunicado sobre este asunto, indican que el niño encontró el revólver tras caerse del bolsillo de uno de los familiares allí presentes. Al cogerlo, apretó el gatillo y la bala fue directa a su pecho.

Ley de armas de fuego en EEUU

Los estadounidenses tienen el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo. La propiedad de armas en Estados Unidos es un derecho en la constitución americana, es decir, que los ciudadanos pueden tener armas.

El 3 de agosto de 2019 se produjo un tiroteo en El Paso, Texas. En el suceso resultaron fallecidas 22 personas y otras 24 fueron heridas. Este incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la posesión de armas de fuego. Meses después de la tragedia se aprobaron nuevas medidas a través de un proyecto de ley que no gustaron a todos porque permitían, entre otras cosas, que "un distrito escolar no puede prohibir a los propietarios de armas con licencia, incluidos los empleados de la escuela, almacenar un arma de fuego o municiones en un vehículo cerrado en el estacionamiento de una escuela, siempre que no estén a la vista".

Cabe destacar que precisamente Texas es uno de los estados donde han ocurrido varios de los tiroteos más peligrosos y violentos de Estados Unidos.