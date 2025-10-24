Un niño de 12 años muere tras inhalar desodorante por un reto de TikTok

Un niño de 12 años murió tras inhalar desodorante por un reto de TikTok mientras su madre le cuenta en la investigación cómo intentó salvarlo. El alumno de séptimo curso de primaria fue trasladado de urgencia al hospital, pero no recuperó el conocimiento y fue declarado muerto a las 19:31h.

La madre de Oliver, Clare Gillespie, relató en la investigación que, al volver de vacaciones, el pequeño se había ido a su habitación porque estaba cansado. Menos de una hora después, Clare subió a ver cómo estaba su hijo, pero no despertaba. Al intentar despertarlo, un frasco vacío de desodorante Lynx se le cayó de la cama.

Después de la tragedia, se encontraron varios aerosoles en su habitación. Una investigación en el Juzgado Forense del Sur de Manchester concluyó este jueves que Oliver falleció por inhalación de butano. Clare afirmó que su hijo tenía un "aura muy tranquilizadora". No obstante, reconoció en la audiencia que Oliver tenía dificultades en la escuela y que "se encerró en sí mismo".

El inspector detective, Ian Parker, declaró en la investigación que los agentes no fueron capaces de acceder al teléfono del alumno de séptimo año. Sin embargo, sí lograron obtener pruebas de unas gafas 'Oculus'. El agente comentó unos detalles sobre el posible acoso: "Mi impresión fue que fueron palabras, palabras muy duras basadas en su físico, su aspecto, ese tipo de cosas". El director de la Academia Comunitaria de Denton, Donald Cumming, aseguró que la escuela habría podido actuar de inmediato si hubiera habido pruebas de acoso.

Sin embargo, declaró ante la investigación que no había "nada que sugiriera algo inapropiado". En la audiencia también se debatió sobre el peligroso 'Chroming' o 'Huffing' en redes sociales, en el que las personas abusan del consumo de aerosoles. Refiriéndose al "Chroming", el inspector Parker declaró: "Me han informado que se trata de algo en TikTok. Creo que, por alguna razón, la gente muestra esta práctica y la difunde en ese formato".

¿Qué motivó a Oliver al consumo del desodorante?

La inhalación de butano puede llegar a causar complicaciones cardíacas mortales. La familia de Oliver desconocía si estaba en TikTok o si sabía lo que era el 'Chroming'. Clare afirmó ante la investigación: "No tengo ni idea de si lo hizo para escapar. No tengo ni idea, y eso me duele. No creo que lo hiciera para quitarse la vida. No creo que tuviera las agallas para hacerlo. Creo que fue algo que salió terriblemente mal", añadió.

El forense llegó a la conclusión de que no había pruebas que sugirieran que Oliver inhalara el aerosol con la intención de suicidarse. El forense afirmó creer que el "Chroming" proviene de los retos de TikTok y calificó la influencia de las redes sociales de "bastante aterradora". El forense Bridgman indicó que escribiría a la Asociación Británica de Fabricantes de Aerosoles y al Secretario de Comercio para expresar su preocupación por el aumento de la edad legal para la compra de aerosoles potencialmente letales.

Desde entonces, la familia de Oliver ha lanzado una campaña llamada 'Oliver's Awareness'. Se centra en los peligros de los aerosoles, el acoso y el ciberacoso.