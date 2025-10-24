Polémica en Estados Unidos: Trump derriba el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile

Donald Trump ha vuelto a generar controversia en Washington. La demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile ha provocado una oleada de críticas políticas y sociales. El proyecto, valorado ya en 300 millones de dólares, ha sido defendido por el propio presidente como una "obra simbólica y necesaria".

Las grúas completaron este jueves la demolición total del anexo construido en 1902 durante el mandato de Theodore Roosevelt. En su lugar, se levantará un espacio de unos 8.000 metros cuadrados con capacidad para 900 personas. Según la Casa Blanca, el diseño mantendrá el estilo neoclásico original y será financiado por donaciones privadas y por el propio Trump.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, asegura que "no les costará ni un céntimo a los contribuyentes". Sin embargo, el presupuesto inicial, estimado en 200 millones, se ha disparado en las últimas semanas, lo que ha despertado dudas sobre la transparencia financiera del proyecto.

El mandatario ha defendido la iniciativa mostrando los planos y afirmando que "no tocamos la Casa Blanca, esto es un puente de cristal que une la residencia con el nuevo salón". No obstante, demócratas y conservacionistas acusan al presidente de ocultar información y de saltarse los procesos legales de revisión pública.

El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica ha pedido la paralización inmediata de las obras hasta que se garantice su legalidad. "Es el antes y el después de la historia", han señalado desde la organización, que denuncia la destrucción de un símbolo arquitectónico nacional.

Chelsea Clinton acusa a Trump de "despreciar la historia"

Chelsea Clinton, hija del expresidente demócrata Bill Clinton, ha criticado duramente la decisión de Donald Trump de derribar el Ala Este de la Casa Blanca, calificándola como una muestra de su "desprecio hacia la historia". En una columna publicada en USA Today, la ex primera hija recuerda que, durante su infancia en la residencia presidencial, siempre entendió que "la Casa Blanca pertenece a la población estadounidense".

Clinton lamenta que el actual mandatario haya ordenado una modificación "tan radical" en un edificio de 225 años sin revisión histórica ni asesoramiento de expertos. Considera "inquietante" que Trump haya demolido el espacio donde se ubicaba la oficina de las primeras damas para construir un salón de lujo.

En su reflexión, subraya que la Casa Blanca simboliza la fortaleza democrática de Estados Unidos, "resistente cuando honramos sus cimientos, pero frágil cuando los damos por sentados". Para ella, lo ocurrido no solo implica la pérdida de patrimonio arquitectónico, sino también un ataque a los valores democráticos y al respeto institucional. "Lo que se desmanteló hoy no es solo mármol o yeso; es un reflejo de lo fácilmente que la historia puede borrarse cuando el poder olvida su misión", concluye.

Reacciones y críticas

En los alrededores de la Casa Blanca, las opiniones se dividen. Una vecina, sorprendida comenta que se quedó" boquiabierta, pensé que era un error". Otro ciudadano asegura que "es exactamente lo que esperaba de ese idiota".

Mientras tanto, en la web oficial de la Casa Blanca, el proyecto se presenta como un avance arquitectónico, con detalles sobre su diseño, financiación y supuestos beneficios culturales. En la misma página, el equipo de Trump aprovecha para recordar escándalos de gobiernos demócratas, como el caso Lewinsky o la invitación de Barack Obama a los Hermanos Musulmanes.

La reforma afectará incluso a las tradicionales decoraciones navideñas, que este año deberán buscar nueva ubicación. Desde la Presidencia aseguran que el nuevo espacio estará listo "antes de fin de mandato" y que será "un símbolo del nuevo espíritu americano".

