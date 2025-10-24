Tres reclusos aislados tras amenazar de muerte a Nicolas Sarkozy en la cárcel

Difícil está siendo la vida en prisión para Nicolas Sarkozy. Tres reclusos han sido aislados e interrogados por amenazar al expresidente francés. La policía ha abierto una investigación por amenazas de muerte.

Según reveló la emisora Europe 1, tres internos fueron aislados e interrogados después de que circularan vídeos grabados con teléfonos móviles clandestinos dentro de la cárcel. En esas grabaciones, varios presos insultan y amenazan al exmandatario, que cumple una condena de cinco años por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi.

Uno de los vídeos fue autentificado por la policía judicial, lo que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación formal por amenazas de muerte. Las autoridades confiscaron varios teléfonos durante los registros realizados en las celdas implicadas.

Ante el riesgo de agresiones, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que Sarkozy cuenta con la protección constante de dos agentes armados del Servicio de Protección (SDLP), instalados en una celda contigua.

"Es una medida excepcional, pero necesaria por el estatus y las amenazas que pesan sobre él", explicó Nuñez. La decisión, tomada junto al ministro de Justicia, ha generado cierto malestar entre el personal penitenciario, que considera la medida una injerencia en sus funciones.

Primer expresidente francés encarcelado

Nicolas Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, es el primer exjefe de Estado francés en ingresar en prisión. Su condena incluye una ejecución provisional de la pena, pese a que el fallo está recurrido y será revisado en apelación en marzo de 2026.

Durante su primer día en La Santé, el exmandatario fue visitado por su esposa, Carla Bruni, y por su abogado, Jean-Michel Darrois, quien aseguró que su cliente se mantiene sereno y concentrado en su defensa. “Sigue siendo un luchador”, afirmó el letrado.

La defensa de Sarkozy ha presentado una solicitud de liberación condicional, que podría resolverse antes de Navidad. Mientras tanto, el expresidente pasa sus días bajo estricta vigilancia, acompañado de dos libros simbólicos: El Conde de Montecristo y La vida de Jesucristo.

