¿Quién es 'Pequeño J'?: el cerebro de la banda narco que asesinó a las tres jóvenes en un directo de TikTok

"El líder de la pandilla está diciendo 'esto es lo que te pasa si me robas drogas'", apuntaba el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, respecto a las palabras que habría pronunciado el cabecilla del brutal asesinato de las jóvenes en Argentina. Las tres chicas murieron a manos de la banda narcotraficante quien lo retransmitió en un directo de TikTok.

Lara Gutiérrez, de 15 años, Brenda del Castillo, de 20, y Morena Verdi, de 20, acudieron a lo que se pensaba que era una fiesta, pero realmente las llevaron a las afueras de la capital argentina, a la conocida "casa de los horrores". Allí, les responsabilizaban de haber robado cuatro kilos de cocaína, apuntaban las sospechas de las autoridades.

Antes de morir, las jóvenes fueron torturadas y violadas. A una de ellas le asfixiaron, otra sufrió una fractura de cráneo y heridas en el abdomen, mientras que a la más pequeña le amputaron los dedos de una mano. Cuatro días después del crimen, los cuerpos fueron encontrados en un pozo en el interior de una vivienda.

La policía ha detenido a cinco personas, cuatro de ellas fueron sorprendidas por los agentes cerca del lugar de los hechos. Sin embargo, aún se busca a dos personas: al líder de la banda y a su mano derecha.

Buscado por la Interpol

El cabecilla de la banda de narcotraficantes ha sido identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', un peruano de 20 años. Nació un 10 de septiembre de 2005, criándose en un barrio conflictivo, rodeado de drogas, pandillas violentas y un elevada cifra de homicidios.

El medio argentino 'TN' define al líder como un "delincuente joven, brutal y sin códigos ni límites a la hora de disciplinar a la gente que trabaja para él".

Según el periódico 'Clarin', las autoridades argentinas recibieron unos papeles procedentes del país natal del líder de la banda donde no contaría con ningún antecedente penal. Aunque posteriormente resultarían falsos. Ante la posibilidad de que pudiera salir del país, han informado a 'Infobae' fuentes del ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se ha establecido una búsqueda internacional y se ha difundido su imagen.

Por lo que, en estos momentos, el 'Pequeño J' está siendo buscado por la Interpol como el presunto autor intelectual del triple feminicidio. Al igual que su mano derecha, Matías Ozorio de 28 años.

Como aseguran medios locales, estaría consolidando su poder dentro de la banda narco, por ello habría sido enviado a Argentina por la organización criminal a la que pertenece, para encargarse de los negocios legales. Cabe destacar que antes de cometer el crimen, no se conocía la identidad de Valverde Victoriano ni su banda.

Los familiares no creen que sea él

Sabrina, madre de una de las víctimas, dudó de que sea el 'Pequeño J' quién concentro el poder y autoría intelectual del asesinato. "¿Sabes qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco", expuso en el diario 'La Nación', asegurando que "no es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas, obvio que él no es".

En la misma línea, familiares y personas cercanas a las tres jóvenes afirman no detenerse hasta encontrar a los responsables del asesinato de Lara, Brenda y Morena. En una entrevista en 'Radio Rivadavia', la madre de esta última, señaló que "no quieren que hagan ruido" al comunicar que "ayer desapareció una chica" aludiendo que estos casos seguirían sucediendo hasta que ""deje de hacer ruido la de ellas".

Aún así ha asegurado que va a continuar en a búsqueda de los culpables: "Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com