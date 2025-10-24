Muere la actriz Isabelle Tate a los 23 años tras una dura enfermedad

La actriz Isabelle Tate ha fallecido a sus 23 años tras una dura enfermedad, según ha podido confirmar su agencia McCray en un comunicado difundido en redes sociales, en el que han destacado la intensidad de su breve trayectoria. La joven que grabó hace meses el piloto de la serie aún inédita 9-1-1: Nashville, perdía la vida el pasado 19 de octubre, a causa de una enfermedad neuromuscular progresiva que le fue diagnosticada en la adolescencia.

“Con gran tristeza y total pesar informamos que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, publicó la agencia en Instagram. “Conocemos a ‘Izzy’ desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó en 9-1-1: Nashville. Disfrutó muchísimo la experiencia”, añadieron.

Esta era la enfermedad que padecía la actriz

La enfermedad que le ha costado la vida a la actriz es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una afección neuromuscular hereditaria progresiva, que afecta a los nervios periféricos, debilitando los músculos de las extremidades inferiores y, en casos avanzados, afecta a los órganos vitales como los pulmones y el corazón. La actriz llevaba luchando contra esta enfermedad desde los 13 años, y le había obligado a depender de una silla de ruedas en su adolescencia.

Las causas de esta enfermedad

Según la revista médica MayoClinic, esta enfermedad "es hereditaria y se produce cuando existen mutaciones en los genes que afectan a los nervios de los pies, las piernas, las manos y los brazos". Se estima que en España conviven unas 15.000 personas con esta patología, la cual es considerada como rara y poco frecuente.

