Alerta urgente por un popular producto de alimentación infantil que podría provocar la muerte
Los responsables de salud de Reino Unido han emitido una alerta sobre un producto de autoalimentación para bebés que podría provocar asfixia silenciosa o neumonía por aspiración.
Las autoridades de seguridad de Reino Unido han lanzado una alerta urgente sobre una nueva variante de productos de autoalimentación para bebés que está circulando en el mercado y que podría provocar lesiones graves e incluso la muerte. Se trata de un dispositivo cuya almohada adopta la forma de una cabeza de animal, diseñado para que los bebés puedan alimentare solos con un biberón y con poca o ninguna asistencia de un adulto.
La Oficina de Seguridad y Normas de Productos (Office for Product Safety and Standards) ha advertido que este tipo de productos son peligrosos por su propio diseño y "nunca podrán ser seguros, sin importar su apariencia". Según el organismo, estos dispositivos suponen un riesgo elevado de asfixia o neumonía por aspiración, ya que los bebés no pueden controlar el flujo del biberón ni avisar cuando se atragantan.
La causa más común por la que los bebés se atragantan con el alimento es porque el líquido se dispensa más rápido de lo que pueden tragar. "Un bebé, al que se destina el producto, no tiene la destreza ni la capacidad cognitiva para controlar el flujo del biberón, saber cuándo detener la alimentación, actuar si tiene arcadas o se atraganta, ni para señalar o dar la alarma si algo va mal", aseguran.
Los expertos han instado a los padres a dejar de usarlos de inmediato y desecharlos de forma segura, al mismo tiempo que exigen a las empresas retirar todos los modelos del mercado, ya que no cumplen con los requisitos de seguridad establecidos en la normativa británica de productos.
¿Por qué son peligrosos?
La Oficina de Seguridad y Normas de Productos explica que estos sistemas contradicen directamente las directrices del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), que recomiendan la supervisión constante de un adulto durante la alimentación con biberón.
Cuando el bebé se alimenta solo, al no poder controlar la cantidad de líquido que ingiere, aumenta el riesgo de asfixia silenciosa (ya que el bloqueo de las vías respiratorias impide toser o hacer ruido) o neumonía por aspiración, una infección que ocurre cuando los líquidos o alimentos entran en los pulmones. Los síntomas de esta última pueden incluir dificultad respiratoria, tos con sangre o pus, dolor torácico, mal aliento y cansancio extremo, y requiere tratamiento médico urgente con antibióticos y oxígeno.
