Una niña oía ruidos en la pared de su habitación y su madre descubrió que no eran "monstruos"

No es nada nuevo que los niños tienen mucha imaginación. Cuando cae la noche, muchos de ellos suelen tener pesadillas con monstruos debajo de su cama o en el interior de su armario. Es el caso de una niña de Estados Unidos que todas las noches le contaba a sus padres que oía unos ruidos extraños detrás de una de las paredes de su habitación. Sin embargo, los "monstruos" que la menor decía que había en su cuarto no eran nada más que imaginaciones propias de un niño según su madre. El insistir de la pequeña saltó las alarmas de su progenitora y esto la llevó a un descubrimiento de lo más escalofriante: detrás de la pared no había un monstruo, sino cerca de 50.000 abejas.

La protagonista del suceso es Ashley Massis Class. Una madre que indagó en los miedos de su hija pequeña y descubrió todo un panal de abejas viviendo en su propia casa. El hallazgo se hizo, según cuenta la propia Ashley desde su cuenta de la red social TikTok (@ClassAshley), a través de una cámara térmica usada para la inspección de paredes. La madre, en un principio, sospechaba que podría ser algo más que miles de insectos: "Escucho demasiados crímenes reales como para no pensar que había un cuerpo".

El vídeo que se ha hecho viral con 6,5 millones de visualizaciones expone un texto donde cuenta lo sucedido: "Cuando tu hija ha estado escuchando 'monstruos' en las paredes". A continuación, muestra lo que realmente es: el panal de abejas. Es en ese momento cuando Ashley señala que pidieron la ayuda de un apicultor, que fue el que confirmó la presencia de una colmena en la habitación de la pequeña. Lo que no esperaban es que fuesen cerca de 50.000 abejas. El experto movió a los insectos de forma segura para que no saliesen dañados y pudiesen seguir viviendo en otro lugar. Incluso se extrajeron kilos de miel.

"La situación me atormenta"

Sin duda, vivir con miles de insectos en las paredes de nuestros hogares es algo que nadie quiere experimentar. "De qué están hechas las pesadillas... Toda la situación me atormenta", confesó Ashley. Pero la situación no les ha superado por solo el horror del momento, sino porque esta extracción, según cuenta la propia protagonista de la historia, les ha costado una fortuna. Concretamente, en los vídeos de la red social anteriormente indicada, Ashley cuenta que les ha salido por en torno a unos 20.000 dólares, incluidas la retirada del panal, la reparación de las paredes y el sistema eléctrico y una reforma completa para evitar futuras infestaciones.

Si nos paseamos por la cuenta de TikTok de la mujer, encontramos una serie de vídeos donde relataba que hasta hace unos días seguía tratando el problema. Finalmente, el pasado jueves publicó uno donde responde a una usuaria que decía "honestamente prefiero tener monstruos en la pared antes que 50.000 abejas" y señala que han sido extraídas muchas de las abejas pero que otras continúan dentro de la pared. Esto se debe a que han podido extraer a un grupo de ellas junto a su reina pero los expertos han descubierto que había otra colmena dentro de la pared, junto a otra reina.

¿Qué hacer si me encuentro con una colmena de abejas?

Encontrarte alguna colmena de abejas no es algo muy común, y menos como ha sucedido en este caso, en tu propia casa. Pero, sin embargo, es necesario saber cómo actuar si descubrimos algún enjambre de estos insectos. 'Apicoltura Laterza' vende núcleos de abejas y ha aprovechado su conocimiento en el tema para arrojar información sobre cómo actuar. Para empezar, informan de que "las abejas no son animales agresivos, pero hay algunas situaciones en las que tienes que tener cuidado":

Lo primero es intentar mantener la calma y evitar hacer movimientos bruscos. De hecho, lo mejor que puedes hacer es esperar a que las abejas se vayan solas.

No es recomendable golpearlas, mucho menos con objetos finos como paraguas o el palo de un cepillo, ya que las vibraciones las hacen enfadar.

No matar a la abeja reina, ya que podría ponerlas más agresivas.

Si encuentras un enjambre de abejas en casa o cerca, es recomendable llamar a un experto, a un apicultor que las extraiga.