Nicolás Maduro se aferra al poder de Venezuela: "Estamos listos para presentar el 100% de las actas electorales"

Nicolás Maduro no tiene intención de apartarse del poder. Así lo ha dejado claro en sus últimas declaraciones en referencia al informe del Centro Carter donde asegura que las elecciones no tuvieron un carácter democrático. "El hecho de que la autoridad electoral no anuncie resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", aseguró el informe. Señaló que "el proceso electoral" en Venezuela se desarrolló en "un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación".

Maduro ante esto sentencia: "Lo tenemos, desde hace un mes tenemos el informe del Centro Carter ya escrito, lo que le faltaba es el picantito", alega irónicamente.

La comunidad internacional es clara y exige transparencia en los resultados, aunque la votación en la Organización de los Estados Americanos para exigirle que entregue las actas no ha salido adelante. Sin embargo, Estados Unidos ya habla de González Urrutia como ganador de la elecciones: "En vista de estas evidencias irrefutables, se debe reconocer la victoria de Edmundo González", asegura Brian Nicohls, encargado del Departamento de Estado de EE.UU para Latinoamérica. Maduro, sin embargo, responde y subraya que "EEUU no cumplió nada, son unos mentirosos y farsantes".

Fuentes dijeron a Reuters el martes que Estados Unidos está considerando nuevas sanciones contra Venezuela tras los disputados resultados de las elecciones presidenciales del país, y que se tomarán medidas si el presidente Nicolás Maduro no cumple con las demandas de Washington de mayor transparencia en el recuento de votos.

Vedant Patel, Portador Adjunto del Departamento Estado de EE. UU señala: "nos gustaría ver una publicación pública de los datos de tabulación. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, se está quedando sin paciencia para esperar a que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen datos completos y detallados sobre esta elección para que todos puedan ver los resultados".

Ante la presión, Maduro ha defendido que el Tribunal Supremo audite las elecciones presidenciales. Pero ese organismo también está controlado por el chavismo. El presidente asegura que está dispuesto a dar la cara: "Estamos listos para presentar el 100% de las actas electorales"

El régimen amenaza a la oposición de Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, ha pedido recientemente cárcel para el candidato de la principal coalición opositora: Edmundo González, junto a la líder antichavista María Corina Machado. Les ha acusado de ser los responsables de una "conspiración fascista" contra las elecciones presidenciales en las que Maduro ha conseguido, según el Consejo Nacional Electoral, la victoria.

El también jefe del comando de campaña del chavismo ha dicho que el Ministerio Público "tiene que actuar" para que vayan "presos" los dos opositores. Remarca que fueron quienes "ordenaron y pagaron" a delincuentes "drogadictos" para que "aterroricen" a la población.

Crece la tensión en las calles de Venezuela

La situación en la sociedad venezolana crece más en cuanto a tensiones. El orden público se ha complicado a raíz de los resultados electorales. Desde este pasado lunes, no hacen nada más que aumentar las protestas contra los comicios.

Suenan disparos en uno de los barrios más poblados y hasta ahora bastión chavista. Vehículos militares recorren sus calles y atemorizan a los vecinos. Los policías emplean toda su fuerza, para reprimir lo que el Gobierno considera un ataque masivo, orquestado y a veces incluso falseado.

Uno de los lugares más afectados durante esta semana fue la vía que comunica al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Los manifestantes bloquearon el paso desde la capital venezolana de Caracas, lo que generó un caos en el tránsito. La vía alterna, la carretera antigua al aeropuerto, también fue bloqueada por los manifestantes, algo que causó importantes retrasos y cancelaciones de vuelos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com