Varios muertos en las protestas en Venezuela por los cuestionados resultados de las elecciones que dan la presidencia a Maduro

La resaca de los cuestionados resultados electorales en Venezuela deja imágenes de tensión en las calles con diferentes protestas, barricadas e intentos de derribar las estatuas chavistas. Un muerto ha sido confirmado aunque hay fuentes que elevan el número de fallecidos a al menos 7 personas. Además, 46 han sido detenidas durante la pasada jornada en varias localidades. Alzan su voz contra lo que consideran un "robo".

Según los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado domingo, Nicolás Maduro habría sido reelegido con el 51,2 % de los votos, frente al 44,2 % atribuido a González Urrutia. Sin embargo, la oposición ha hecho público su propio conteo basado en las actas que han recopilado, dicen que lograron el 73% de las actas emitidas y que estas darían la victoria a González Urrutia, con una diferencia "apabullante", contrario a lo anunciado por el CNE. González Urrutia prometió que "la voluntad expresada ayer a través de su voto" la harán "respetar", pues "ese es el único camino hacia la paz". Sus cálculos señalan 6,2 millones de votos para González Urrutia frente a 2,7 para Maduro. La oposición subió todos esos documentos a una página web para que fueran cotejables.

Protestas

Tras el anuncio tardío del primer boletín,las protestas se llevaron a la calle. En Caracas cientos de motoristas marcharon por una de las principales avenidas de la ciudad. Muchos de los asistentes, la agencia EFE asegura que eran de Petare, la favela más grande de la nación. En el ambiente sonaban consignas como "Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", entre otras.

Algunos de los presentes manifestaron a los medios su descontento y justificaron las protestas como forma de defender sus derechos porque "las elecciones fueron ganadas por Edmundo González, conjuntamente con María Corina Machado, y resulta que nos han robado las elecciones una vez más en el país. Ya estamos cansados de eso. Tenemos hijos, tenemos nietos, muchachos que están estudiando, esos muchachos nunca van a salir adelante con este Gobierno".

Al comienzo las protestas se desarrollaron de forma pacífica pero cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana llegaron, hicieron uso de gases lacrimógenos y dispararon perdigones. Al menos cuatro estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas.

En el estado de Yaracuy se registró la muerte ya confirmada de un hombre aunque según Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos, los fallecidos serían al menos dos personas. Fuentes independientes elevan las muertes violentas a al menos siete jóvenes, aunque varias más se encontrarían bajo investigación. En las redes sociales se muestran imágenes que podrían apuntar a que la cifra de fallecidos es mayor, pero estas no han sido verificadas.

La mayoría de las detenciones tuvo lugar en Barinas, con 17 detenciones, y Anzoátegui, con una decena. El resto han ocurrido en Distrito Capital y Aragua, con seis cada una; en Zulia, Carabobo, Miranda y Mérida. A este balance, se suma que al menos 23 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han resultado heridos, algunos "con armas de fuego", al haber sido "víctimas de los actos violentos", según se denuncia desde el ministerio de Defensa. Provea, una ONG, asegura que familiares de 25 estudiantes denuncian que han desaparecido después de que protestaran frente a la Universidad de Nacional de Seguridad por haberse visto obligados por el director a votar a Maduro.

La respuesta de Maduro

Maduro ha acusado a Estados Unidos de estar tras la oposición "fascista" a quien culpa de la escalada de tensión. Respecto a los detenidos, el mandatario ha aseverado que se trata de "criminales" y "terroristas", de los que la gran mayoría tienen "antecedentes penales", "están en estado avanzado de drogadicción" o "están armados", además de haber confesado que "les están pagando".

Y asegura: "Quién hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. No firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. Dijeron que nada más iban a reconocer unas supuestas actas, en una fábrica de actas que deben tener. Unas supuestas actas. Y que esas actas que ellos iban a mostrar sustituían al Poder Electoral. Y que ellos no reconocían al Poder Electoral".

La comunidad internacional

Mientras la comunidad internacional muestra, en parte mayoritaria, su desconfianza ante la falta de transparencia de dichos resultados. Mientras Maduro recibió felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados. La respuesta del mandatario venezolano no se ha hecho esperar y ha anunciado "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano". Asimismo, anunció la suspensión temporal, a partir del miércoles, de vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana.

