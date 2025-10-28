Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Elon Musk lanza 'Grokipedia', su propia enciclopedia digital para luchar contra la "extrema izquierda"

Aspira a superar a la popular Wikipedia con contenidos generados por Inteligencia Artificial que incorpora opiniones similares a las del magnate

Competir con Wikipedia. Ese es el objetivo de Elon Musk con su último movimiento empresarial. Su compañía xAI ha anunciado este martes el lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia digital que generará su contenido con Inteligencia Artificial a partir de fuentes presentes en Internet.

Los objetivos de Musk no son solo económicos con esta decisión. El hombre más rico del mundo busca derrocar así a la principal plataforma colaborativa fundada en 2001, a la que acusa desde hace dos años de estar "controlada por activistas de extrema izquierda". Señala que sus contenidos tienen "sesgos ideológicos" y pidió que se dejara de donar a la plataforma, la principal fuente de financiación de la compañía.

En un mensaje en su red social, Musk ha asegurado que Grokipedia "será una mejora enorme respecto a Wikipedia" y lo ve como "un paso necesario hacia el objetivo de comprender el universo". Asegura que su primera versión ya da mejores resultados que Wikipedia.

El lanzamiento se iba a producir a finales de septiembre, pero xAI lo ha retrasado hasta este martes alegando que necesitaban realizar "un trabajo adicional para eliminar la propaganda".

Ya tiene más de 800.000 artículos en inglés

La plataforma se ha estrenado con unos 885.200 artículos en inglés que no se pueden modificar, lejos de los 2 millones que tiene Wikipedia escritos por sus usuarios. Tanto la apariencia como la forma de búsquedas y la estructura de la página son similares a los de la popular enciclopedia online. Nada más arrancar, el portal ha sufrido una caída por el elevado tráfico.

Musk viene de haber recibido críticas por los mensajes racistas, xenófobos y antisemitas a favor del Holocausto que elaboró el chatbot Grok instalado en su red social X tras una actualización el pasado mes de julio. En este nuevo portal, algunos usuarios ya se han hecho eco en redes que los artículos de Grokipedia incorporan opiniones similares a las que defiende el que fuera hasta mayo el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Administración Trump.

Su contenido replica opiniones similares a las de Musk

Entre otros ejemplos, Grokipedia afirma que el tratamiento médico para las personas transgénero se basa en evidencia "limitada y de baja calidad", pone en duda el cambio climático señalando que hay "inconsistencias metodológicas" en los estudios científicos que lo evidencian, asegura que hubo "vulnerabilidades" en las elecciones de Estados Unidos de 2017 y que "las auditorías posteriores dieron crédito parcial a las preocupaciones" de Trump; y califica de "disturbios" las protestas del movimiento Black Lives Matter. Sobre su propio dueño, el portal asegura que Elon Musk “ha influido en el debate sobre varios temas sociales".

"El objetivo de la Grokipedia es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así vamos a esforzarnos por alcanzar ese objetivo”, ha escrito Musk en X antes de su estreno

