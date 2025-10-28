Un hombre apuñala con un tenedor a dos menores en pleno vuelo

Un vuelo entre Chicago y Frankfurt, Alemania, fue desviado a Boston después de que un hombre apuñalara a dos menores de edad con un tenedor mientras se encontraba a bordo del avión, este pasado sábado. Según ha comunicado este martes la Fiscalía Federal de Estados Unidos, el hombre se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y una multa que puede llegar hasta los 250.000 dólares.

Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años, comparecerá ante un tribunal federal de Boston, en el estado de Massachusetts, acusado de una "agresión con arma peligrosa con intención de causar daño físico mientras se viaja en una aeronave", según informa la agencia EFE.

Mientras se encontraba a bordo del vuelo 431 de Lufthansa, el acusado supuestamente apuñaló a un pasajero de 17 años en el hombro con un tenedor metálico y a otro de la misma edad en la parte posterior de la cabeza. De acuerdo a los documentos compartidos por la Fiscalía, los hechos se produjeron después de que se repartiera la comida a la tripulación.

"Cuando los miembros de la tripulación intentaron reducir a Usiripalli, este supuestamente levantó la mano, formó una pistola con los dedos, se la puso en la boca y apretó el gatillo imaginario. Inmediatamente después, Usiripalli supuestamente se volvió hacia una pasajera que se encontraba a su izquierda y la abofeteó con la mano. Usiripalli también supuestamente intentó abofetear a otro miembro de la tripulación", según la Fiscalía.

Como resultado de estos hechos, el vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, lugar en el que el acusado fue detenido. Los menores heridos fueron atendidos por el personal médico al llegar a tierra y actualmente se encuentran fuera de peligro. Usiripalli es un ciudadano indio de "no tiene estatus legal en EE.UU.", pero que entró al país con un visado de estudiante y se matriculó en un programa de estudios bíblicos.

Incidente en un vuelo hacia Alicante

El mes pasado, un hombre británico amenazó con abrir la puerta de un avión cuando se encontraba en pleno vuelo desde Toulouse hacia Alicante. La tripulación de la cabina y el resto de pasajeros intentaron calmarlo. También varios padres pidieron a este hombre y a su grupo de amigos que cuidaran su lenguaje ya que había niños a bordo.

Tras este incidente, el avión con destino Alicante tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse, Francia. El avión aterrizó en el aeropuerto de Toulouse-Blagnac, donde esperaba una unidad de la Compañía de Gendarmería de Transporte Aéreo. Tras el aterrizaje, los agentes irrumpieron a bordo y el hombre fue sacado del avión por cuatro profesionales tras sujetarlo y esposarlo.