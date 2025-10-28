Publicidad
Vídeo: El momento en el que Trump se salta el protocolo en Japón y deja sin palabras a la primera ministra
Entre el jet lag y la pompa militar, el presidente estadounidense encadena gestos de complicidad con Takaichi, firma dos tratados y culmina el día sobre un portaaviones norteamericano.
Adormilado por el ajetreo, Trump arrancó su agenda en Japón pasando revista a las tropas. La primera ministra, Takaichi, le marcó el recorrido y le indicó detenerse ante las banderas. Él siguió unos pasos de más, provocando el gesto incrédulamente divertido de la mandataria.
La líder japonesa le propuso para el Nobel de la Paz y le obsequió un palo de golf que perteneció al difunto Shinzo Abe, a quien Trump considera un gran amigo. Detalle simbólico que encaja con el perfil del visitante: política, halagos y guiños personales.
La jornada incluyó la firma de dos tratados y una audiencia con familiares de japoneses secuestrados a finales de los 70 por Corea del Norte, un asunto de alto voltaje emocional en el país. Después, traslado en helicóptero a un gigantesco portaaviones estadounidense.
Ya en la nave, un resucitado Trump bromeó, cerrando el día con el tono expansivo que le es propio y dejando la imagen de fuerza que buscaba proyectar en Tokio.
