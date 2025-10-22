Vídeo: Gaza entierra en una fosa común a más de medio centenar de cuerpos sin identificar entregados por Israel

En medio de la devastación que sigue golpeando a la Franja de Gaza, decenas de palestinos entierran a más de medio centenar de cuerpos sin identificar.

Los cadáveres fueron entregados por Israel en el marco de un intercambio por los rehenes capturados por Hamás, según informaron fuentes locales.

Las imágenes muestran un gran número de cuerpos envueltos en sudarios mientras son depositados en una fosa común improvisada.

La escena refleja una de las caras más duras del conflicto que se ha cobrado miles de vidas en Oriente Medio.

