Salen a la luz las imágenes de una congresista obligando a su asesor a cortarle las uñas de los pies

Ocurrió hace casi un año, concretamente el 6 de noviembre de 2024, pero las imágenes han salido a la luz esta semana. Una congresista de Perú obligaba a uno de sus asesores a ejercer de pedicurista durante su horario laboral. Este le daba masajes y le cortaba las uñas de los pies. Los compañeros del Congreso han denunciado estas prácticas y han pedido que sea sancionada.

Se trata de la congresista peruana, Lucinda Vásquez. En las imágenes, publicadas por el programa dominical Cuarto Poder, aparece recostada en un sofá mientras habla por teléfono en su despacho del Congreso de Lima. Sin embargo, su pie izquierdo permanece en alto porque su ayudante le estaba cortando las uñas de los pies.

El próximo 3 de noviembre, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, ha afirmado ante los medios que planteará una investigación de oficio contra Lucinda Vasquez.

