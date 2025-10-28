La ONU denuncia "cacerías de safari" contra civiles con drones rusos en Ucrania

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, en su último informe presentado esta semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas, acusa a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad al usar drones para perseguir y atacar a civiles en el sur del país.

Drones que cazan civiles

El documento de 17 páginas detalla que los ataques ocurrieron durante más de un año en tres regiones del sur de Ucrania, próximas al río Dniéper, donde las fuerzas rusas mantienen posiciones en la orilla opuesta. Según los investigadores, los drones no solo vigilaban los movimientos de los civiles, sino que los perseguían activamente durante largos trayectos, atacándolos incluso cuando intentaban refugiarse.

Entre los testimonios recogidos destaca el de una mujer de Jersón, que fue seguida por un dron mientras aparcaba su coche. El artefacto lanzó una bomba que la hirió dentro de su garaje. Más tarde ese mismo día, dos drones adicionales atacaron su vivienda, obligándola a abandonarla.

Acciones coordenadas

La Comisión entrevistó a 226 personas, incluidas víctimas, testigos, trabajadores humanitarios y autoridades locales, y verificó cientos de vídeos. Con base en esas pruebas, concluye que los ataques formaron parte de una política coordinada para expulsar a la población civil.

“Estos ataques constituyen el crimen de lesa humanidad de traslado forzoso de población”, afirma el informe. El uso de drones con cámaras y explosivos, empleados para hostigar directamente a civiles, viola las normas del derecho internacional humanitario, que obligan a distinguir entre civiles y objetivos militares.

Drones como herramienta de terror

En regiones como Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, miles de personas han abandonado sus casas ante el miedo a los ataques. Las autoridades locales y organizaciones humanitarias advierten de que el impacto psicológico es devastador, y denuncian que los drones se han convertido en una herramienta de terror y control del territorio.

El informe de la ONU supone una nueva llamada de atención sobre los crímenes cometidos en Ucrania y podría servir de base para futuras acciones judiciales internacionales.

