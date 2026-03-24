Las negociaciones secretas que hicieron a Trump cambiar de rumbo en Irán

40 horas después de lanzar su ultimátum a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump reculaba de forma inesperada. Irán niega inmediatamente haberse plegado a los deseos del estadounidense y la incógnita sobre por qué Trump se había echado para atrás era total en el resto de capitales del mundo.

Según el periódico The Wall Street Journal, todo comenzó el pasado jueves. Los ministros de Exteriores de Egipto, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán se reunieron en Riad para proponer soluciones al conflicto.

La negociaciones secretas entre países de la región

Sin el jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, abatido por Israel días antes, los diplomáticos árabes veían como prioridad buscar un nuevo interlocutor con Irán para rebajar las tensiones.

Los servicios de inteligencia egipcios contactaron con la Guardia Revolucionaria iraní y les propusieron una tregua de cinco días con el objetivo de generar confianza para negociar más adelante un alto el fuego. Irán les confiesa en esos momentos ser escépticos ante la posición de Estados Unidos.

Dos días más tarde, desde su mansión de Mar-a-Lago en Florida, Trump les da la razón. Da su ultimátum sin conocer esas negociaciones paralelas. O Irán permitía el paso de petroleros por Ormuz o el ejército estadounidense "arrasaría" las centrales eléctricas.

Trump recula tras ser informado de los contactos

Las conversaciones no pararon entre los países de la región. Con Estados Unidos informado de los movimientos, Trump recula este lunes.

El Wall Street Journal apunta a que los negociadores han planteado una reunión presencial en Pakistán o Turquía a finales de esta semana entre funcionarios estadounidenses e iraníes, e insisten en que la República Islámica debe abrir Ormuzpara todos los petroleros.

Esos países se oponen a las propuestas iraníes de pagar tasas por atravesarlo y sus posturas con casi un mes de guerra en marcha se van endureciendo poco a poco.

Los países del Golfo pierden la paciencia

Arabia Saudí ya ha accedido a permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen su base aérea Rey Fahd; y Emiratos Árabes Unidos está comenzando a tomar medidas contra los activos de propiedad iraní. Han cerrado el Hospital Iraní y el Club Iraní en Dubái, lo que puede generar problemas de financiación para el régimen de los ayatolás.

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