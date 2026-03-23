Juanjo Fernández, experto en defensa: "Cerrar el estrecho de Ormuz es muy sencillo, las amenazas son fáciles de crear"

Con más de tres semanas de conflicto desde que Estados Unidos e Israel atacasen Irán, la guerra no ha cesado. Las amenazas continúan, la última por parte de Donald Trump. El norteamericano dio un ultimátum el domingo al régimen iraní: "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande".

Por su parte Irán respondió a la amenaza del republicano con la misma moneda. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguraba que si EE.UU. ataca sus infraestructuras, ellos lo harán con aquellas las "vitales, energéticas y petroleras en toda la región serán destruidas de manera irreversible".

El experto en defensa, Juanjo Fernández, considera que "estas guerras muchas veces son como las partidas de póker donde los jugadores no se quieren echar atrás, aumentan las apuestas para ver quién se retira antes".

Aunque Estados Unidos, según Global Firepower, tiene el ejército más poderoso del mundo en 2025, "Irán tiene todavía resistencia", afirma el experto, quien considera que "está modulando bastante bien su reserva de misiles, lo que le permite seguir respondiendo, no con la virulencia de los primeros días pero sí realizar ataques a ciudades, infraestructuras grandes", los cuales "son objetivos relativamente fáciles de alcanzar y lo ponen en todas las portadas de periódicos".

No obstante, explica que la advertencia de "atacar las plantas de enriquecimiento de uranio" no viene de ahora, ya que "es un objetivo que siempre ha buscado Israel, quienes no van a consentir que Irán se haga con la bomba nuclear". Fernández cree que se trata de "movimientos para subir la apuesta, de forzar y de ver quién de los jugadores se levanta primero de la mesa".

Sin embargo, "atacar las infraestructuras energéticas no es nada nuevo", recuerda que "durante la guerra del Golfo en la Operación Tormenta del Desierto, lo primero que se hizo fue ataques a infraestructuras energéticas en Irak dejando al país a oscuras y sin energía".

Irán quiere "internacionalizar más el conflicto"

Señala que lo que sucede ahora "es un paso más" que "obligará a Irán a su vez a responder, lanzando ataques contra ciudades, objetivos y estructuras petrolíferas", es decir, "lo que está haciendo ahora". Para él, "la jugada" del régimen iraní es "internacionalizar todavía más el conflicto e involucrar a los países árabes del Golfo que hoy por hoy son sus enemigos". Además de pretender "forzar el petróleo" para que siga subiendo y "que Occidente entre en pánico con los precios del crudo".

"Es un poco la jugada ya vista. Entre el año 84 y 88 ya sucedió en el marco de la guerra de Irán e Irak". Cuenta que este último "intentó perjudicar o destruir la industria petrolera iraní para robarle ingresos", a lo que estos respondieron "cerrando el estrecho y generando una crisis del petróleo".

"Cerrar el estrecho es sencillo"

El experto explica que "cerrar el Estrecho de Ormuz o perjudicar su tráfico es muy sencillo". Asegura que "las amenazas son fáciles de crear" porque es muy estrecho, aunque si Irán quiere cerrarlo completamente, Fernández subraya que "Irak debería minar el estrecho", lo que considera que "es muy peligroso porque restringe el tráfico de todo el mundo" al no poder pasar los barcos que ellos decidan.

También cuenta que "contrarrestar la amenaza obligaría a que Estados Unidos y algún socio que le apoyara pusiera barcos sobre la zona, lo cual no es fácil".

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