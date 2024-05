Una mujer reclama parte de la herencia de su amante tras tener un hijo suyo con el esperma congelado

Una mujer utilizó el esperma congelado de un hombre para concebir a un niño que, según ella, era suyo. La mujer tuvo una aventura con un hombre de negocios casado, que murió en un accidente de coche. Los hechos ocurrieron en China.

El caso desató polémica en el país. La mujer exigió a la esposa del fallecido una parte de la herencia para su hijo que, según ella, era heredero legítimo de la misma.

Los hechos comenzaron en el año 2021, poco después de que el hombre muriera en un accidente de coche. La mujer afirmó haber congelado algunos óvulos antes del accidente que fueron fertilizados con el esperma del hombre en una clínica privada. Así lo ha indicado 'Odditycentral'.

La mujer dio a la luz a un hijo sano en diciembre del mismo año y no fue hasta agosto del año pasado cuando demandó a la familia del hombre. En la demanda pidió una parte de su patrimonio para su hijo.

En la demanda también solicitó propiedades, acciones de la empresa y beneficios del seguro de vida para el menor como heredero. A pesar de la petición, la mujer no pudo probar que el niño había sido concebido con el esperma del hombre o que este le había dado su consentimiento para concebirlo usando su esperma. Como resultado, el tribunal lo desestimó.

¿Qué dice el Código Civil de China?

El caso destacó en China tras el veredicto del tribunal. Muchos declararon su asombro por el intento de la amante de usar al menor para obtener parte de la fortuna. "¡Qué terrible! Ella hará cualquier cosa por dinero", dijo una persona en una red social. "Espero que la esposa presente una contrademanda contra la amante", añadió otra.

Un abogado indicó en un medio local chino que, si bien el Código Civil de China estipula que cualquier feto vivo en el cuerpo de una madre tiene derecho a herencias, no menciona los embriones gestados mediante óvulos y esperma congelados. Otro abogado indicó que los procedimientos de fecundación in vitro en clínicas autorizadas eran legales, pero que ambos padres debían acordar la inseminación, lo que no estaba claro en este caso particular.

