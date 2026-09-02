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Vicente Vallés: "Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad"

El director de Noticias 2 analiza la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y el último informe de la Policía Nacional sobre la entrada masiva.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad" | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Cada día que pasa asistimos a nuevos acontecimientos extravagantes, relacionados con la gestión del asalto a la frontera de Ceuta. Durante este tiempo, Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad.

Su último intento de negar la realidad es la lectura, deliberadamente engañosa, que el gobierno pretende hacer del informe de la policía. Dice Moncloa que el informe no señala la responsabilidad de Marruecos. Eso es radicalmente falso: el informe señala con claridad a Marruecos.

Por tanto, los servidores del Estado que trabajan en la Policía Nacional desmienten al gobierno y al presidente del gobierno, mientras el gobierno y el presidente del gobierno falsean deliberadamente el contenido de ese informe policial. Y no es la primera vez que ocurre algo parecido. Moncloa ya ha hecho lecturas falaces de otros informes que no confirmaban las tesis del gobierno. De momento, nadie ha dimitido, aunque resulta evidente la falta de coordinación dentro del ministerio del Interior.

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