Muere la influencer Manjeet Kaur, embarazada de siete meses: se investiga un presunto secuestro donde la quemaron viva

Manjeet Kaur, una conocida influencer india de 28 años, ha muerto mientras recibía un tratamiento especializado en el Instituto de Postgrado de Educación e Investigación Médica en Chandigarh con motivo del brutal ataque que habría sufrido dos meses antes en el que, presuntamente, dos conocidos la agredieron, la ataron a un árbol y la acabaron prendiendo fuego.

Tal y como indican en el diario The Indian Express, Kaur tuvo que ser trasladada de urgencia a la UCI de Quemados tras presentar quemaduras de entre el 40 y el 45% de su cuerpo, atribuidas inicialmente a una fuga de una bombona de gas petroquímico.

A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvar su vida, la joven siguió deteriorándose debido a las complicaciones relacionadas con varios órganos vitales.

Tras su muerte, los resultados de la autopsia arrojan nuevas incógnitas en torno a este suceso, registrado por las autoridades de Chandigarh como un posible caso de "secuestro y asesinato", al confirmar que la muerta, madre de un niño de siete años, se encontraba en la séptima semana de embarazo cuando perdió la vida.

La agredieron, la ataron a un árbol y la quemaron viva

Esta revelación se produce semanas después de que la madre de la víctima, Kanta Devi, interpusiese una denuncia contra dos hombres identificados como Shubhui y Pinda, a quienes señaló por el presunto secuestro y asesinato de su hija.

Tal y como argumentó la madre de la joven, ambos habrían citado a Kaur en la madrugada del 3 de julio en el Sector 34 de Chandigarh, donde después, la forzaron a subir a un vehículo llevándola hasta una zona boscosa de Morinda.

En Morinda, estos sospechosos la agredieron físicamente, la ataron a un árbol y la quemaron viva. Posteriormente, una amiga de la víctima accedió al lugar de los hechos y como recogió Times of India, logró apagar las llamas utilizando una manta.

No obstante, el delicado estado de salud en el que se encontraba tras su hallazgo llevó a la joven a su traslado inmediato a un hospital en Morinda.

Allí, la joven fue ingresada y recibió tratamiento especializado por sus graves quemaduras hasta sus últimos días. Fue en el mes de agosto cuando la joven logró recuperar la consciencia y su madre solicitó ante la Policía de Kharar Sadar que se le tomase declaración, una petición que no llegó a producirse realmente, según las autoridades policiales.

Mientras las investigaciones policiales siguen en marcha para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido, los posibles sospechosos del asesinato siguen bajo orden de arresto por los cargos que se les atribuyen.

En paralelo, la familia de Kaur acusó a otro hombre, identificado como Rinku, quien presuntamente se habría negado a casarse con la influencer y le habría presionado para abortar, y de esta forma, interrumpir el embarazo.