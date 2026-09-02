Manifestación Ceuta
Feijóo acusa al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del Gobierno de España"
El líder popular reclama al Ejecutivo que convoque de manera urgente a la embajadora de Marruecos y que el de España sea "llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas".
Publicidad
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", por exculpar a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio en Ceuta.
Feijóo lo ha expresado así en declaraciones a periodistas al acudir en la madrileña plaza de Cibeles a la concentración de apoyo a Ceuta en el día oficial de la ciudad autónoma, tan solo cinco semanas después de que fuera "invadida y ocupada".
En sus redes sociales, el dirigente popular ha declarado que "la dignidad que le falta a Sánchez la tienen todos los ciudadanos de este país" saliendo a la calle "para proteger a la Nación".
Se ha referido al informe policial que apunta a que la entrada de migrantes de aquel fía fue planificada, para acusar al Gobierno de que lo "ocultó" y que se ha conocido gracias a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.
Feijóo ha dicho que es "dantesco" e "impropio de un ministro del Interior" haber solicitado aclaraciones "por escrito a un director general" de su departamento sobre ese informe, en referencia a la carta que envió Fernando Grande-Marlaska al director de la Policía, Francisco Pardo.
Más Noticias
- El CNI confirma que avisó con antelación de la entrada masiva en Ceuta y advierte de que puede repetirse
- Vicente Vallés: "Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad"
- Las conclusiones del informe policial: Una "planificación previa" y un "guiado activo" de las fuerzas de Marruecos en Ceuta
Sobre Marlaska, Feijóo ha detallado que "probablemente esté preparando su defensa" y ha incidido en que habrá investigación judicial. Además, ha destacado que "se va a saber por qué invadieron Ceuta" y también "quiñen lo consintió y lo promovió", aparte de que, a su juicio, ya se sabe "quién mintió: el Consejo de Ministros".
Publicidad