Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Manifestación Ceuta

Feijóo acusa al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del Gobierno de España"

El líder popular reclama al Ejecutivo que convoque de manera urgente a la embajadora de Marruecos y que el de España sea "llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas".

Imagen de Alberto Núñez Feijóo

Imagen de Alberto Núñez Feijóo EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", por exculpar a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio en Ceuta.

Feijóo lo ha expresado así en declaraciones a periodistas al acudir en la madrileña plaza de Cibeles a la concentración de apoyo a Ceuta en el día oficial de la ciudad autónoma, tan solo cinco semanas después de que fuera "invadida y ocupada".

En sus redes sociales, el dirigente popular ha declarado que "la dignidad que le falta a Sánchez la tienen todos los ciudadanos de este país" saliendo a la calle "para proteger a la Nación".

Se ha referido al informe policial que apunta a que la entrada de migrantes de aquel fía fue planificada, para acusar al Gobierno de que lo "ocultó" y que se ha conocido gracias a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Feijóo ha dicho que es "dantesco" e "impropio de un ministro del Interior" haber solicitado aclaraciones "por escrito a un director general" de su departamento sobre ese informe, en referencia a la carta que envió Fernando Grande-Marlaska al director de la Policía, Francisco Pardo.

Sobre Marlaska, Feijóo ha detallado que "probablemente esté preparando su defensa" y ha incidido en que habrá investigación judicial. Además, ha destacado que "se va a saber por qué invadieron Ceuta" y también "quiñen lo consintió y lo promovió", aparte de que, a su juicio, ya se sabe "quién mintió: el Consejo de Ministros".

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

Logotipo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El CNI confirma que avisó con antelación de la entrada masiva en Ceuta y advierte de que puede repetirse

Imagen de Alberto Núñez Feijóo

Feijóo acusa al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del Gobierno de España"

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez y sus ministros se han empeñado, contra toda evidencia, en exculpar a Marruecos de cualquier responsabilidad"

Policías y migrantes en la playa durante una manifestación en Ceuta.
Crisis Ceuta

Las conclusiones del informe policial: Una "planificación previa" y un "guiado activo" de las fuerzas de Marruecos en Ceuta

Imagen del director general de la Policía, Francisco Pardo y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Crisis migratoria Ceuta

El director de la Policía asegura que el informe enviado a la jueza "no atribuye" a Marruecos la entrada masiva en Ceuta

Crisis migratoria en Ceuta
Crisis Ceuta

El 23 de septiembre, la nueva fecha señalada para un posible intento de entrada a Ceuta desde Marruecos

Tras la convocatoria fallida del 15 de agosto, nuevos mensajes sitúan el 23 de septiembre como posible jornada de movilización coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes.

Imagen del alcalde de Chiclana, José María Román, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar y el alcalde de León, José Antonio Díez
Manifestación Ceuta

¿Quiénes son los alcaldes socialistas que acudirán a las convocatorias en apoyo a Ceuta?

La convocatoria, que parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha abierto una brecha en el PSOE. Varios alcaldes han decidido sumarse a estas concentraciones frente al consistorio de su municipio, pese a la negativa del PSOE.

Marlaska

La carta íntegra de Fernando Grande-Marlaska al director de la Policía Nacional: "Necesito saber desde cuándo disponía de esa información"

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo exige convocar a la embajadora de Marruecos y adelantar elecciones: "No vamos a parar hasta conocer la verdad"

Ángel Víctor Torres

VÍDEO: Abucheos y gritos de "mentiroso" a Ángel Víctor Torres tras conocerse el informe que culpa a Marruecos

Publicidad