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Guerra híbrida

Dinamarca alerta que Rusia planea sabotajes contra su industria militar

La inteligencia danesa denunció que Moscú prepara ataques clandestinos e incendios intencionados contra empresas que suministran armamento a Ucrania.

Soldados daneses

Dinamarca alerta que Rusia planea sabotajes contra su industria militar | Reuters-Tim Barsoe

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María Lafalla
Publicado:

El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET) ha acusado formalmente a Rusia de planear operaciones de sabotaje contra el sector de la defensa del país nórdico, con el objetivo de interrumpir el flujo de ayuda militar con destino al frente ucraniano, según publica EFE.

"Se trata de un señalamiento y unos preparativos tan concretos que vemos necesario comunicar el mensaje de que hay una amenaza que debe ser tomada en serio", ha asegurado el jefe de contraespionaje del PET, Emil Græsholm, en una entrevista con el diario Berlingske.

Según ha advertido la contrainteligencia danesa, la amenaza rusa se ha elevado de forma drástica en los últimos meses. Las autoridades alertan de que las intenciones del Kremlin van desde provocar incendios en fábricas e infraestructuras clave hasta infiltrarse en la cadena de suministros de material bélico.

El organismo señaló además que las redes de espionaje rusas recurren cada vez más a plataformas digitales para contratar a terceros en suelo danés. A través de estos intermediarios, pagados habitualmente en criptomonedas, Moscú busca realizar labores de vigilancia, fotografiar instalaciones estratégicas o evaluar los sistemas de seguridad de las plantas industriales antes de ejecutar los ataques.

Desde 2024, las crecientes acciones de sabotaje, ciberataques e injerencia atribuidas a este país contra diversos Estados europeos se consideran de forma unánime como una estrategia de guerra híbrida. Al operar en la llamada «zona gris», un espacio deliberadamente ambiguo que evita el umbral de un conflicto militar directo, estas maniobras combinan tácticas asimétricas como la desinformación, el ataque a infraestructuras críticas y la instrumentalización de crisis para socavar la cohesión social, erosionar la confianza institucional y debilitar la seguridad europea sin desencadenar una respuesta armada convencional.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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