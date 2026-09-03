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Un joven apuñala a su profesora tras pedirle que corrigiera sus deberes

El adolescente de 16 años ha sido condenado a 4 años y medio de internamiento en un centro de menores.

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Imagen de unos niños en un colegio Getty images

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Pepe Ribas
Publicado:

Condenan a un adolescente de 16 años a 4 años y medio de internamiento en un centro de menores por apuñalar a su profesora en la cabeza tras pedirle que corrigiera sus deberes. El acusado no había cumplido los 16 cuando sucedieron los hechos el pasado 5 de febrero en el instituto Milford Haven Comprehensive School, en Pembrokeshire, Gales. Según fuentes consultadas por el medio de comunicación 'Metro'.

Culpable de agresión con intención de hacer daño

El joven que no alcanza la mayoría de edad fue declarado culpable de agresión con intención de realizar daño, pero un jurado lo declaró inocente del cargo de intento de homicidio. En su sentencia, el juez Paul Thomas KC afirmó que la profesora, Vicky Williams, había tenido "mucha suerte" al no resultar con heridas mucho más serias o incluso con alguna mortal.

Con un cuchillo al colegio

El juez señaló que el chico había llevado un cuchillo al colegio para hacerle daño y que el ataque estaba premeditado. "Sabías que lo que ibas a hacer estaba muy mal, pero lo habías planeado con antelación", sentenció el juez. La Fiscalía lo calificó como un "ataque asesino". No obstante, el jurado concluyó que el menor no pretendía matar a la profesora.

"Valentía, calma y madurez"

El centro educativo, tras el incidente, aseguró que tanto alumnos como profesores habían actuado con “valentía, calma y madurez” y reiteró que el colegio seguía siendo un entorno seguro. La dirección también ha asegurado que seguirá trabajando con la Policía, las autoridades locales y los familiares para apoyar a toda la comunidad educativa.

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